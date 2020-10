Premier ogłosił nowe obostrzenia. Jest decyzja ws. cmentarzy

Epidemia koronawirusa nie słabnie. Podczas czwartkowej konferencji premiera na Stadionie Narodowym Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek zostaną przedstawione informacje dotyczące dostępności cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych oraz zasad pracy biurowej.

O zamknięciu cmentarzy już wcześniej nieoficjalnie donosiły media. - Rząd rozważa wariant, aby zamknąć cmentarze, ale te w dużych miastach. Ostateczną decyzję zakomunikuje dziś premier - przekazał na Twitterze Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej".

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Rząd zamknie cmentarze

30 października padł nowy rekord zakażeń w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania laboratoryjne potwierdziły 21 629 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 202 osoby. Wobec wzrostu zachorowań rząd na piątkowej konferencji prasowej podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych oraz w dniu poprzedzającym i kolejnym.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował że w dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte. - Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć - powiedział Morawiecki. Dodał, że to dla niego "ogromny smutek i przygnębienie", bo też bardzo chciał odwiedzić grób swego ojca i siostry. - To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - powiedział.

Zwrócił się z prośbą o powstrzymanie się od wyjazdów, również wyjazdów poza miasta, ponieważ, jak mówił "cmentarze mają być zamknięte". - To będzie też w naszym rozporządzeniu, a jak pandemia nie będzie się nasilała w drugiej połowie listopada, upewniwszy się, że nie ma dużych skupisk ludzkich będzie można odwiedzić pewnie groby - dodał.

Cmentarze zamknięte, ale nie dla wszystkich?

Przypomnijmy, podczas pierwszej fali epidemii w Wielkanoc cmentarze były zamknięte dla odwiedzających ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Okazuje się jednak, że zakaz nie obowiązywał Jarosława Kaczyńskiego. Cmentarz Powązkowski około godziny 10.00 otworzył się dla szefa PiS. "Fakt" opublikował zdjęcia, na których było widać limuzynę polityka, wjeżdżającą przez otwartą bramę cmentarza. Wraz z ochroniarzami Kaczyński miał udać się na grób swojej matki i odwiedzić mogiłę śp. pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Co więcej, według Wiadomości TVP prezes Prawa i Sprawiedliwości miał odwiedzić w Wielkanoc wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Znaczy to, że polityk musiał odwiedzić także inne nekropolie, m.in. Cmentarz Bródnowski, cmentarze w Pyrach i Grabowie oraz Świątynię Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w tym roku w Polsce nie będzie mszy św. i procesji na cmentarzach. Zgodnie z dekretami wydanymi przez biskupów w poszczególnych diecezjach, eucharystie będą sprawowane w świątyniach. Biskupi zachęcają także wiernych do indywidualnego odwiedzania cmentarzy.

Z powodu zamknięcia cmentarzy od północy Polacy tłumnie ruszyli na nekropolie jeszcze w piątek. Przy największych cmentarzach utworzyły się gigantyczne korki.

