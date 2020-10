Cmentarze będą zamknięte w dniu Wszystkich Świętych? Rzecznik MZ komentuje

Cmentarze będą zamknięte w dniu Wszystkich Świętych z powodu drugiej fali pandemii koronawirusa? - Obecnie nikt nie przewiduje zamknięcia cmentarzy 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, ale rozłóżmy w czasie nasze wyjazdy na groby najbliższych – zaapelował w środę w czasie briefingu rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"To co możemy robić, to apelować do Polaków, żeby rozłożyć te wyjazdy na tydzień przed (dniem Wszystkich Świętych – red.) – tłumaczył w kontekście zbliżającego się 1 listopada. Dodał też, że "na chwilę obecną nikt nie przewiduje zamykania cmentarzy". W tym roku 1 listopada przypada w niedzielę.

Odnosząc się do kolejnego najwyższego dobowego przyrostu nowych zakażeń, który zanotowano w środę – 6526 i zgonów – 116, podkreślił, że pod uwagę brane są różne scenariusze, jeśli chodzi o dodatkowe obostrzenia.

Cmentarze zamknięte 1 listopada? "Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania"

- Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania. To nie jest tak, że bierzemy pod uwagę jedno rozwiązanie, które ma wejść w życie, jeśli te przypadki będą rosnąć – zaznaczył.

Uzupełnił, że w czwartek po publikacji codziennej statystki zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

- I tutaj pod kierunkiem pana premiera będą zapadać kolejne decyzje. Na pewno ten wachlarz możliwości do wprowadzenia jest dość długi – podkreślił.

