Co ze szczepionką Johnson & Johnson w Polsce? Minister zdrowia zabrał głos

Szczepionka Johnson & Johnson ma wkrótce trafić do Polski. Pierwsza partia, tj. 120 tys. szczepionek, dotrze do naszego kraju w środę. Do końca kwietnia łącznie powinniśmy otrzymać 300-kilkadziesiąt tysięcy sztuk - wynika z zapowiedzi szefa KPRM Michała Dworczyka.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany na konferencji prasowej o to, czy w Polsce trwają lub są planowane badania kliniczne szczepionki Johnson & Johnson, odpowiedział, że na tę chwilę żadne takie badania nie są prowadzone. Niedzielski zwrócił uwagę, że faktycznie pojawiły się doniesienia, iż w Rzeszowie osoby szczepione są właśnie tym preparatem, poza rządowymi dostawami. Jak zapewnił, zweryfikował tę informację w polskim przedstawicielstwie firmy Johnson & Johnson oraz w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych.

- Na tę chwilę nie ma otwartych i rozpoczętych żadnych badań klinicznych ze strony Johnson & Johnson, co oznacza, że jakiekolwiek wykonywanie szczepień tym produktem poza programem rządowym byłoby w tej chwili działalnością nielegalną - oświadczył minister. Z drugiej strony - zaznaczył - ma informację, że w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych na zatwierdzenie czeka protokół takiego badania klinicznego. - Protokół złożony właśnie przez firmę Johnson & Johnson, która wskazała potencjalnie 9 ośrodków do wykonywania tych badań. Wszystkie szczegóły są sformułowane we wniosku i zatwierdzane w tej chwili przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Nie jestem upoważniony do ujawniania tych informacji - zaznaczył minister.

Johnson & Johnson. Nowa szczepionka w Polsce

Jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 firmy Janssen Pharmaceutica, części koncernu Johnson & Johnson, to czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Szczepionka jest już podawana w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie.

RadioZET.pl/PAP