My ten plan zrealizujemy do końca tego tygodni. W tej chwili mamy poziom zaszczepienia 2,8 mln, więc w tym tygodniu te 3 mln przekroczymy [...] ostatni tydzień wielkość zaszczepień jest rzędu 560-580 tys., co oznacza, że już w tej chwili mamy wydolność miesięczną rzędu 2,5 mln - 3 mln, a cały czas nie wykorzystujemy w pełni potencjału