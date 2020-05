Nietypowe objawy koronawirusa? Anonimowy pacjent "zero" opowiada o chorobie

- Z niecierpliwością czekam na koniec pandemii - mówi w rozmowie z Radiem ZET pacjent zero z Wrocławia. 26-latek, który chce pozostać anonimowy, prawdopodobnie zakaził się koronawirusem w Anglii.

26-latek po przylocie do Polski trafił do szpitala, a potem przebywał na domowej kwarantannie. Jak mówi, pierwsze objawy nie wskazywały, że może mieć koronawirusa.

- W moim przypadku bardziej przypominało to jakąś grypę jelitową. Objawy ustąpiły po ok. 5 dniach od ich wystąpienia. Największym problemem było zamknięcie w jednym pomieszczeniu, bo na co dzień jestem bardzo aktywny. Źle się czułem bez możliwości wyjścia na świeże powietrze - mówi w rozmowie z Radiem ZET.

Dzięki tym doświadczeniom bardziej docenia wolność i swobodę. - Nie mogę się już doczekać, aż znów będzie jak wcześniej, aż granice będą otwarte, będzie można normalnie pracować, podróżować, uprawiać sport i spotykać się ze znajomymi - wylicza pacjent "zero".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę po południu o 270 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, łącznie jest ich 13 tys. 375. Resort podał, że zmarło kolejnych 13 osób, w sumie zanotowano 664 zgonów.

Nowe, potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (66), wielkopolskiego (51), dolnośląskiego (40), łódzkiego (34), mazowieckiego (25), małopolskiego (21), opolskiego (9), pomorskiego (6), zachodniopomorskiego (5), kujawsko-pomorskiego (4), podkarpackiego (4), lubelskiego (2), podlaskiego (2), świętokrzyskiego (1).

Ministerstwo przekazało, że zmarło 13 zakażonych osób: siedem kobiet i sześciu mężczyzn w wieku od 61 do 89 lat. Resort podał, że większość osób miała choroby współistniejące.

