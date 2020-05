WHO obawia się "cichej epidemii". Czeka nas długa walka z koronawirusem?

Koronawirus zabił na świecie już blisko 350 tys. osób. Jak dotąd, na Covid-19 zachorowało 5,45 mln ludzi. Tymczasem Samba Sow z WHO poinformował, że obawia się poważnie, że z powodu braku testów na obecność koronawirusa w Afryce dojdzie tam do "cichej epidemii".

Koronawirus wciąż zbiera na świecie śmiertelne żniwo. Wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do Afryki Samba Sow przekonuje, że Afryce grozi "cicha epidemia" koronawirusa.

"Moją podstawową obawą związaną z Afryką jest to, że brak testów prowadzi do cichej epidemii. Więc musimy naciskać na przywódców, by uznali testy za priorytet" - oznajmił Sow.

Koronawirus na świecie. Covid-19 zabił blisko 350 tys. osób

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że w Afryce na razie zdiagnozowano mniej niż 1,5 proc. globalnych przypadków koronawirusa, a liczba osób zmarłych na Covid-19 stanowi 0,1 proc. ofiar śmiertelnych na świecie. Ogniska epidemii znajdują się w dużych miastach.

Wszystkie państwa Afryki mają przygotowane plany działania w związku z pandemią, ale są w nich "luki i słabe punkty" - dodał.

Tedros powiedział też, że czasowo zawieszone zostały testy kliniczne hydroksychlorochiny, leku na malarię, u pacjentów chorych na Covid-19 w oczekiwaniu na weryfikację danych dotyczących bezpiecznego stosowania tego środka.

