"Dziś odnotujemy poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem" - powiedział we wtorek w Radiu Plus rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ przekazał we wtorek o poranku, że w Poniedziałek Wielkanocny zdiagnozowano poniżej 10 tys. nowych przypadków zakażenia. Pełny raport poznamy o godzinie 10.30.

Oznacza to, że będzie to drugi dzień z rzędu z wynikiem poniżej 10 tysięcy w dobie trzeciej fali pandemii. Nie oznacza to jednak, że sytuacja staje się opanowana. Wiceszef MZ mówił dziś w radiowej Jedynce, że wynika ona bowiem z okresu świątecznego, który wyróżnia zdecydowanie rzadsze testowanie.

Koronawirus. Rzecznik MZ: We wtorek poniżej 10 tysięcy przypadków zakażeń

Do najnowszych danych rzecznik resortu zdrowia odniósł się w programie Sedno Sprawy w Radiu Plus. "Dziś odnotujemy poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem" – zapowiedział Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że jest za wcześnie na decyzje co do dalszych obostrzeń. "Nikt nie będzie podejmował ich na podstawie danych ze świąt" - konkludował.

W wielkanocny poniedziałek odnotowano 9 902 nowych przypadków zakażeń. Zmarło 64 chorych. Do wtorku pogorszyła się natomiast sytuacja w szpitalach – przybyło ponad 800 pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19. Chorzy zajmują ponad 33,5 tysiąca łóżek oraz ponad 3,3 tysiąca respiratorów. Z infekcji wyzdrowiało oficjalnie 2,036 miliona osób.

