Pielęgniarka i pacjenci zarażeni koronawirusem. Ewakuacja w szpitalu

Kolejne trzy osoby ze szpitala miejskiego w Toruniu są zakażone koronawirusem. To dwoje pacjentów i pielęgniarka. Łącznie w lecznicy potwierdzono do tej pory 41 zakażeń. Do wyłączonych oddziałów hematologii i urologii dołączyła chirurgia, którą w nocy także trzeba było ewakuować.

Zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa Andrzej Przybysz powiedział PAP, że z oddziału chirurgii do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu przewieziono wszystkich 9 pacjentów.

"Zakażonych jest dwoje pacjentów i pielęgniarka. Ewakuacja odbywała się od godziny 19.00 do północy w poniedziałek. Nadal czekamy na wyniki wielu próbek z naszego szpitala" - podkreślił dyrektor w rozmowie z PAP we wtorek rano. Dodał, że cała trudność tej sytuacji polega na tym, że zdecydowana większość osób zakażonych w szpitalu nie ma objawów zakażenia koronawirusem.

Łącznie w toruńskim szpitalu potwierdzono już 41 zakażeń koronawirusem.

PAP informowała w poniedziałek rano, że Prokuratora Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wystąpiła do powiatowego sanepidu z wnioskiem o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli procedur sanitarnych realizowanych w toruńskim szpitalu miejskim. Ma to związek z zakażeniami koronawirusem w tej placówce.

"Prokuratura zleciła kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu po lekturze listu jednego z pracowników tego szpitala, który został opublikowany w sobotę przez portal Onet" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

Rzecznik toruńskiej prokuratury podkreślił, że Sanepid ma obowiązek bez zbędnej zwłoki przeprowadzić kontrolę i powiadomić prokuraturę o jej wynikach.

"Są to czynności sprawdzające, które poprzedzają ewentualne wszczęcie postępowania przygotowawczego" - podkreślił prokurator Kukawski.Ewentualne postępowanie dotyczyłoby narażenia życia i zdrowia pacjentów.

W liście lekarz toruńskiego szpitala wskazywał m.in., że zakażeni pracownicy oddziału hematologii od wielu dni kontaktowali się z większością ludzi pracujących w szpitalu, gdyż nie mieli wiedzy o "szalejących zakażeniu na ich oddziale". Dodatkowo informował on, że dyrektor ds. lecznictwa szpitala w dniach 30-31 marca wizytował wszystkie oddziały i miał pouczać personel, aby nie używał maseczek ochronnych ani przyłbic w szpitalu, w szczególności na izbie przyjęć. Lista zarzutów była znacznie dłuższa.

Prezydent Torunia Michał Zaleski odniósł się do tej kwestii na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie jednego z dziennikarzy.

"Jeżeli takie zlecenie zostało wykonane, to prokuratura przeprowadzi swoje czynności. Nie jestem w stanie ani wpływać na losy tego postępowania, ani tym bardziej komentować czegokolwiek w tym zakresie. Jestem przekonany, że wszystko, co działo się w szpitalu, jeżeli chodzi o postępowanie w stanie epidemii, było właściwe, było podejmowane we właściwym momencie, we właściwym czasie" - powiedział prezydent Zaleski.

