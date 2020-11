Czarne strefy zamiast narodowej kwarantanny? Kilka województw spełnia kryteria

Narodowa kwarantanna jeszcze nie została wprowadzona, ale kryteria dotyczące całkowitego lockdownu spełnia już kilka województw. Czy to oznacza możliwe „czarne strefy” w Polsce?

Koronawirusa od początku epidemii w Polsce wykryto już u blisko 600 tys. osób, z czego ponad 8 tys. chorych na Covid-19 zmarło. W ostatnich tygodniach liczby nowych zakażonych w dziennych raportach Ministerstwa Zdrowia przekraczają 20, a nawet 25 tys., co doprowadziło do wprowadzenia w kraju kolejnych obostrzeń. Rząd od kilku dni ostrzega też przed możliwym lockdownem. Podczas konferencji prasowej 4 listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2 w skali kraju przekroczy 70-75 przypadków na 100 tys. mieszkańców, czeka nas narodowa kwarantanna, a to mogłoby wiązać się np. z ograniczeniami w przemieszczaniu się.

Czerwone strefy to za mało. Będą czarne strefy w Polsce?

W Polsce już teraz są miejsca, które pod względem zakażeń przekroczyły próg bezpieczeństwa wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia. Pojawiają się więc pytania, czy to nie czas na wyznaczenie tzw. czarnych stref. Te, zgodnie z obliczeniami analityka Piotra Tarnowskiego (na podstawie danych Michała Rogalskiego), mogłyby już objąć kilka województw. Po wtorkowym przyroście zakażeń kryteria wprowadzenia lockdownu spełniło już siedem województw:

śląskie - 85,8 (w poniedziałek 79,9)

- 85,8 (w poniedziałek 79,9) opolskie 73,8 (w poniedziałek 69,1)

73,8 (w poniedziałek 69,1) dolnośląskie - 75,8 (w poniedziałek 73,0)

- 75,8 (w poniedziałek 73,0) wielkopolskie - 81,8 (w poniedziałek 74,7)

- 81,8 (w poniedziałek 74,7) małopolskie - 75,4 (w poniedziałek 72,9)

- 75,4 (w poniedziałek 72,9) podkarpackie - 72,6 (w poniedziałek 70,5)

- 72,6 (w poniedziałek 70,5) kujawsko-pomorskie 71,8 (w poniedziałek 68,0)

Jeszcze w poniedziałek na mapie Polski takich „czarnych województw” było pięć, w niedzielę – trzy. W skali całego kraju średnia liczba zachorowań z 7 dni na 100 tys. mieszkańców to we wtorek 66,6. W poniedziałek ten wskaźnik wynosił 64,3, a w niedzielę 62,0.

Choć Polska już teraz jest o krok przed narodową kwarantanną, widać wyraźnie, że sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna w kilku konkretnych województwach. W takiej sytuacji uzasadnione wydają się pytania o to, czy w miejscach, gdzie zakażeń przybywa najwięcej, rząd rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i objęcie konkretnych regionów tzw. czarną strefą. W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się z rzecznikiem Ministerstwa Zdrowia Wojciechem Andrusiewiczem. Od poniedziałku nie odbiera jednak od nas telefonu. Pytania przesłane mailowo również pozostały bez odpowiedzi.

RadioZET.pl