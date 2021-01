Polacy w Czechach mają problemy z zarejestrowaniem się w systemie do szczepień przeciwko Covid-19 - poinformowała czeska chadecja. Chodzi o numer PESEL, który ma się różnić się od polskiego. - Nie dotarły do nas takie sygnały - powiedziała PAP konsul generalna w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Obywatele Czech narodowości polskiej z Zaolzia mają problemy z rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19. O sprawie poinformowali politycy Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej - Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-CzSL). Winien całego zamieszania ma być numer PESEL. Czeski ma 10 cyfr, z kolei jego polski odpowiednik - 11. Na sytuację zwrócił uwagę zastępca marszałka kraju morawsko-śląskiego Lukasz Curylo. Sprawę zamierza poruszyć na posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

Szczepienia na COVID-19. Problemy przy rejestracji dla Polaków w Czechach

Jedną z osób, która zwróciła uwagę polityków KDU-CzSL na problem z rejestracją Polaków, jest mieszkająca w Czeskim Cieszynie Marketa Vyvleczkova. - Starałam się zarejestrować w systemie swoją babcię, która jest polską obywatelką. Wpisywałam jej polski PESEL i nie mogłam tego zrobić. Po dłuższym czasie dodzwoniłam się na infolinię, operatorka nie potrafiła nam poradzić. Obiecała zadzwonić, ale czekaliśmy na próżno – powiedziała w rozmowie z PAP.

Posłanka KDU-CzSL Pavla Golasowska także potwierdziła, że otrzymuje sygnały o problemach z rejestracją. - Alarmowaliśmy w sprawie różnic w numerach indywidualnych, których nie chce przyjmować system rejestracji, ministerstwo spraw wewnętrznych. Powiedziano nam, że sprawa będzie przekazana do służb informatycznych – powiedziała posłanka czeskiego parlamentu, mieszkająca w Trzyńcu na Zaolziu. Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, w indywidualnym numerze, który ma każdy obywatel Czech, jest - na przykład - zapisana data urodzenia, ale nie ma informacji o narodowości.

Winne różnice w zapisie numeru PESEL?

Konsul Generalna RP w Ostrawie, która zajmuje się sprawami polskiej grupy narodowej w Czechach, powiedziała, że nie dotarły do niej podobne skargi i informacje o kłopotach z rejestracją w systemie szczepień przeciwko Covid-19. Jej zdaniem może chodzić o różnice w zapisie czeskich indywidualnych numerów typu PESEL, które u starszych obywateli Czech rzeczywiście wyglądają inaczej niż w wypadku osób młodszych. Nie wykluczyła, że sygnały o kłopotach z rejestracją wśród Polaków mieszkających w Czechach mogą być związane z faktem, że gdy do formularza wpisuje się polski numer PESEL, system go nie rozpoznaje.

Informacja o opisywanych przez KDU-CzSL problemach obywateli czeskich narodowości polskiej zdziwiła przewodniczącą najstarszej organizacji Polskiej na terenie Czech Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) Helenę Legowicz. - Nie słyszałam, żeby obywatele narodowości polskiej mieli inne numery (PESEL) – powiedziała Legowicz.

Także jej zdaniem kwestia może dotyczyć osób starszych, które mogą mieć inny zapis indywidualnych numerów. Może to być także związane z faktem, że mieszkający na Zaolziu Polacy, którzy pracują w Polsce i tam mają przez pracodawcę opłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego, w Czechach korzystają z kas chorych i ich numer osoby ubezpieczonej jest inny, niż mają Czesi.

