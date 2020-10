Czerwona strefa - co oznacza? Nowe obostrzenia dla Polaków

Czerwona strefa w Polsce została wprowadzona ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym dobowym rekordzie zachorowań na COVID-19. Odnotowano 8099 nowych przypadków, a zmarło 91 osób.

Dziś zakażamy się przede wszystkim na ulicach i w sklepach, czyli tam, gdzie gromadzą się ludzie. W środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w związku z tym duże miasta trafią do czerwonej strefy. Informację tę potwierdził w czwartek wiceminister zdrowia. - Zdecydowanie większość dużych miast, gdzie jest duże zagęszczenie na mkw. w tej strefie czerwonej się znajdzie. To już nie żółta, ale czerwona lampka do tego, byśmy jednak podeszli do tego bardzo poważnie – ostrzegł Waldemar Kraska.

Czerwona strefa? Obostrzenia i restrykcje. Szkoły i sklepy

Czerwona strefa wiąże się z surowszymi obostrzeniami niż żółta. Zaostrzone restrykcje w związku z koronawirusem od soboty obowiązywać będą m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi czy Toruniu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obostrzenia obowiązujące w czerwonych strefach.

W placówkach handlowych może przebywać do 5 osób na jedną kasę.

może przebywać do 5 osób na jedną kasę. W szkołach wyższych i średnich obowiązuje nauczanie zdalne.

Czerwona strefa - co z maseczkami? Wydarzenia sportowe i kulturalne

Maseczka ochronna , podobnie jak w strefie żółtej, obowiązuje w przestrzeni publicznej. Nie trzeba jej zakładać w parku i w lesie, a także w ogrodach botanicznych czy na plaży.

, podobnie jak w strefie żółtej, obowiązuje w przestrzeni publicznej. Nie trzeba jej zakładać w parku i w lesie, a także w ogrodach botanicznych czy na plaży. Wprowadzono zakaz organizacji kongresów i targów . Dotyczy on zarówno otwartej przestrzeni, jak i zamkniętej.

. Dotyczy on zarówno otwartej przestrzeni, jak i zamkniętej. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności.

mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności. Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać do 25 proc. udziału publiczności

Czerwona strefa - restauracje, baseny, siłownie

Lokale gastronomiczne mogą być otwarte od godz. 6:00 do 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos.

mogą być otwarte od godz. 6:00 do 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos. Baseny, aquaparki i siłownie - ich działalność została zawieszona.

- ich działalność została zawieszona. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne - w strefie czerwonej wprowadzono zakaz korzystania z tego typu usług.

Czerwona strefa - uroczystości religijne, wesela, transport

W uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 7m2.

może uczestniczyć max. 1 osoba na 7m2. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób.

może uczestniczyć max. 10 osób. Wesela i konsolacje - od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych.

- – zakaz organizacji imprez okolicznościowych. W środkach transportu zbiorowego pasażerowie mogą zajmować do 50 proc. liczby miejsc siedzących.

