"Urodziny" na ponad 200 uczestników mimo epidemii COVID-19 odbyły się w nocy z 10 na 11 października. Policja w Częstochowie otrzymała zgłoszenie, że w jednym lokali w centrum miasta odbywa się impreza taneczna z udziałem wielu osób. - Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze podjęli obserwację, w wyniku której stwierdzili, że do lokalu wchodzą kolejne osoby. Na drzwiach dyskoteki znajdowała się kartka z napisem "Urodziny Impreza Zamknięta" – opisuje prokuratura.

"Zamknięta impreza urodzinowa" w Częstochowie. Przyszło ponad 200 osób

Właściciel lokalu Marek P. odmówił zamknięcia klubu i oświadczył, że odbywa się w nim zamknięta impreza urodzinowa. Dopiero na skutek dalszych działań policjantów Marek P. zdecydował się zamknąć lokal. - Przesłuchani w postępowaniu świadkowie zeznali, że impreza nie miała charakteru zamkniętego i do lokalu mógł wejść każdy. Na podstawie oględzin zapisów monitoringu stwierdzono natomiast, że w klubie zgromadziło się co najmniej 221 osób – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Prokurator przedstawił Markowi P. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Właściciel klubu nie był w przeszłości karany. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Częstochowie. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek P. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że 10 października 2020 roku nie zorganizował imprezy tanecznej, lecz pubową, gdzie ludzie przychodzili porozmawiać – podał prok. Ozimek.

Jak przypominają śledczy, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie kraju, 9 października rząd wydał rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego mocy od 10 października 2020 roku Częstochowa została umieszczona w tzw. "żółtej strefie" i działalność polegająca na prowadzeniu dyskotek lub udostępnienia miejsca do tańczenia była zabroniona – przypomina prokuratura, która podkreśliła, że według danych sanepidu w tym okresie w Częstochowie zanotowano najwyższe wskaźniki zakażeń koronawirusem od początku trwania epidemii.

RadioZET.pl/PAP