Czwarta fala koronawirusa może wystąpić we wrześniu - ostrzegł na antenie Radia ZET dr Paweł Grzesiowski. Mamy mutanty bardziej zakaźne i do września się ich nie pozbędziemy - ocenił w rozmowie z Beatą Lubecką ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19.

Trzecia fala koronawirusa w Polsce się rozpędza i jest widoczna w statystykach dotyczących zakażeń. W środę resort zdrowia informował o 12 146 nowych przypadkach. 25 lutego badania laboratoryjne potwierdziły 12 142 nowe zakażenia koronawirusem. To o 4 osoby mniej niż dzień wcześniej i o 3 069 więcej niż w czwartek w ubiegłym tygodniu. Od początku epidemii na Covid-19 zachorowało w Polsce 1 673 252 osób. Zmarło 43 094 chorych.

Czwarta fala koronawirusa? Wirusolog wskazuje na termin

Dr Paweł Grzesiowski, który w czwartek był Gościem Radia ZET, został zapytany o kolejną falę pandemii koronawirusa. – Trzeba szykować się na to, że we wrześniu może wystąpić czwarta fala – ocenił ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19. Zdaniem wirusologa do września nie pozbędziemy się bardziej zakaźnych mutacji koronawirusa. Przypomnijmy, że w Polsce do tej pory wykryto 12 różnych wariantów Covid-19.

– Proporcja zaszczepionych do niezaszczepionych to 7 proc. do 93 proc. Uważam, że wirus zostanie z nami na długie lata, bo nie bardzo widzę powód, żeby zniknął – prognozuje Gość Radia ZET.

Dodatkowe obostrzenia na Wielkanoc?

Minister zdrowia był pytany w środę o plany rządu dotyczące poziomu restrykcji epidemicznych w czasie świąt wielkanocnych. Szef resortu ujawnił, że na razie rząd nie rozważa konkretnego rozwiązania dotyczącego obostrzeń w czasie Wielkanocy. – Ale nastawienie jest takie, że jeżeli tylko będzie przestrzeń, to będziemy podejmowali decyzje luzujące – powiedział minister zdrowia.

Dr Paweł Grzesiowski dopytywany przez Beatę Lubecką o wielkanocne restrykcje stwierdził, że nie prognozuje żadnej zmiany jeśli chodzi o zasady postępowania. – Wielkanoc będzie wyglądała, jak Boże Narodzenie i Wielkanoc rok temu – powiedział.

