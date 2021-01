Powrót dzieci do szkół jest niezwykle wyczekiwany, ale nie możemy sobie na to pozwolić w sytuacji, jeśli liczba zakażeń będzie rosła - powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ostateczna decyzja o powrocie do nauki stacjonarnej ma zależeć od tego, ile nowych zakażeń zostanie wykrytych we wtorek i w środę.

Powrót do szkół zależy od tego jak w okolicach wtorku/środy będzie rozwijać się epidemia COVID-19 w Polsce – zapowiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Połowa tego tygodnia to będą dwa tygodnie od okresu świątecznego, gdy Polacy przebywali ze sobą – podkreślił szef MEiN.

Resort przewiduje, że jeśli liczba nowych zakażeń będzie się wtedy utrzymywać na poziomie 10 tysięcy, to jest szansa, że dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. Jeśli jednak zakażeń będzie więcej, decyzję o powrocie do szkół prawdopodobnie będzie trzeba odłożyć. - Powrót do szkół w klasach I-III jest niezwykle wyczekiwany, ale nie możemy sobie pozwolić na posyłanie dzieci do szkół w sytuacji, jeśli liczba zakażeń będzie rosła – mówił Czarnek.

Jest już niemal pewne, że w przypadku powrotu do nauki stacjonarnej decyzja będzie dotyczyć właśnie dzieci z klas I-III, a nie starszych. Jak tłumaczył w poniedziałek minister edukacji, po pierwsze nauczanie zdalne w klasach I-III jest najmniej efektywne, a po drugie transmisja koronawirusa w tej grupie wiekowej jest po prostu „śladowa”.

Konferencja ministra edukacji przełożona

Przypomnijmy, że decyzji o powrocie dzieci do szkół spodziewaliśmy się tak naprawdę jeszcze przed weekendem - po tym jak w piątek rano odbyło się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Konferencja ministra edukacji, na którą nauczyciele, uczniowie i rodzice czekali po południu, a która odbyła się dopiero po godzinie 20, nie przyniosła jednak żadnych konkretnych odpowiedzi. Czarnek poinformował tylko o "wejściu w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia" i zapowiedział publikację szczegółowych wytycznych dla szkół – te resort udostępnił tego samego dnia o godzinie 23.

RadioZET.pl/Polskie Radio Jedynka