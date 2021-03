Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbyła się w czwartek o godz. 11. Przedstawiciele rządu zakomunikowali, że od najbliższej soboty obowiązywać będą w Polsce nowe obostrzenia – ostrzejsze niż w ostatnich dniach. Wszystko przez znaczący wzrost liczby zakażeń - w czwartek zanotowano bowiem 34 151 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co stanowi rekord od początku epidemii w Polsce.

Twardy lockdown - jak go zapowiadano - wiązać się będzie m.in. z zamknięciem przedszkoli i żłobków (z wyjątkiem opieki dla dzieci medyków oraz pracowników służb porządkowych), a także wielkopowierzchniowych sklepów meblarskich i budowlanych (mowa o handlu detalicznym, hurtownie będą działać normalnym trybem) czy zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Oczywiście nadal nie będą otwarte lokale gastronomiczne, kina, teatry, muzea, hotele, baseny czy siłownie, a szkoły funkcjonować będą w trybie zdalnym.

Czy kościoły będą zamknięte w Wielkanoc? Jest decyzja rządu

Czy kościoły będą zamknięte na Wielkanoc? To pytanie również pojawiało się w mediach od tygodnia. Domagała się tego opozycja i eksperci, a i wypowiedzi niektórych polityków PiS (m.in. wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego) sugerowały, że rządzący poważnie biorą pod uwagę ten wariant.

Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. Rząd nie zamknie kościołów na Wielkanoc - taką informację zakomunikował Adam Niedzielski.

Obostrzenia w kościołach. Jakie obowiązują?

Według aktualnych obostrzeń w kościołach obowiązywać będzie nowy limit wiernych – maksymalnie jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Obostrzenia te obowiązywać będą od 27 marca do 9 kwietnia.

Ministerstwo Zdrowia i Episkopat apelują

W środę o „bardzo poważne” podejście do obowiązującego limitu liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, zaapelowały do wszystkich księży proboszczów we wspólnym komunikacie Ministerstwo Zdrowia oraz Episkopat. Pod dokumentem podpisali się minister Adam Niedzielski i sekretarz generalny Komisji Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

"Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych" – czytamy w komunikacie

Przestrzegając ich, wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego MZ i KEP

Apel o poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, do wszystkich księży proboszczów zostanie poparty pismem skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych – poinformowali szef MZ i sekretarz generalny KEP.

RadioZET.pl/PAP