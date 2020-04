Mieszkańcy dostają darmowe maseczki. Ustawiają się po nie długie kolejki

Władze Skarżyska-Kamiennej zdecydowały o zakupie i przekazaniu mieszkańcom 45 tys. maseczek ochronnych. - Decyzja ta wynika z troski o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej. Na maseczki zostanie przeznaczone 200 tys. złotych z funduszy zabezpieczonych w rezerwie budżetowej miasta.

Będą to maski wielokrotnego użytku, nadające się do prania. Ich dystrybucja rozpocznie się po Świętach Wielkanocnych, a każdy skarżyszczanin maskę dostanie bezpośrednio do domu