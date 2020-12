Darmowy test na COVID dla wracających z zagranicy. Wystarczy ustne oświadczenie

Darmowy test na koronawirusa dla wracających z zagranicy. Rzecznik GIS Jan Bondar poinformował, że zalecenie dotyczy wszystkich, którzy przyjechali do Polski w ostatnich 14 dniach, w tym także obcokrajowców. Nie należy zgłaszać się samemu do lokalnych stacji, a najpierw skorzystać z infolinii.

Wszyscy przybywający z zagranicy do Polski, a w szczególności podróżujący z Wielkiej Brytanii, mogą i powinni wykonać bezpłatny test w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Zachęcamy do zgłaszania się w trosce o zdrowie własne i bliskich – powiedział we wtorek rzecznik GIS Jan Bondar.

Bezpłatny test na koronawirusa dla wracających z zagranicy

Zalecenie badania obejmuje wszystkich, którzy przyjechali do Polski w ostatnich 14 dniach, w tym także obcokrajowców. Aby otrzymać zlecenie na test, należy skontaktować się z infolinią inspekcji sanitarnej, tel.: +48 22-25-00-115. - Prosimy, by nie zgłaszać się samodzielnie do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale skorzystać z infolinii, gdzie konsultanci przekażą szczegółowe instrukcje. Testy są wykonywane w punktach drive-thru – powiedział Bondar.

Rzecznik GIS zapewnił, że sprawy realizowane są na bieżąco, bez opóźnień i zbędnej biurokracji. Wystarczy ustne oświadczenie osoby zainteresowanej. Osoby czekające na wynik testu PCR formalnie nie są poddane kwarantannie. Powinny jednak zachowywać się ostrożnie do czasu otrzymania wyniku badań.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego szczepu koronawirusa poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) infekcje nowym wariantem koronawirusa potwierdzono m.in. w Danii, Holandii i w Australii. Od północy zakaz lotów z Wysp ustanowiła Polska, w poniedziałek wieczorem opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

RadioZET.pl/PAP