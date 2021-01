Będzie decyzja dot. powrotu do szkół. Szef kancelarii premiera potwierdza

Powrót dzieci do szkół, a może jednak nowe obostrzenia – decyzje w tych kwestiach premier ma przekazać jeszcze w poniedziałek. Wcześniej minister edukacji informował, że to czy dzieci wrócą do szkół po feriach, będzie zależało od przyrostu zakażeń koronawirusem w połowie tygodnia.

Konferencja dotycząca powrotu dzieci do szkół po feriach powinna się odbyć jeszcze w poniedziałek. Informację, że decyzja ws. zakończenia nauki zdalnej w klasach 1-3 zapadnie 11 stycznia potwierdził tego dnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jednocześnie rząd ma przekazać konkrety ws. ewentualnych kolejnych obostrzeń po 17 stycznia.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia (od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną). Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe - w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju. Od wielu tygodni sugeruje się, że właśnie po feriach uczniowie najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej.

- Powrót dzieci do szkół jest niezwykle wyczekiwany, ale nie możemy sobie na to pozwolić w sytuacji, jeśli liczba zakażeń będzie rosła - mówił w poniedziałek w radiowej Jedynce minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ostateczna decyzja o powrocie do nauki stacjonarnej miałaby zależeć od tego, ile nowych zakażeń zostanie wykrytych we wtorek i w środę. Michał Dworczyk pytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski przekazał jednak, że "w najbliższych godzinach proszę się spodziewać komunikacji w tej sprawie". - Będziemy przedstawiać decyzje, które w tej kwestii zostały podjęte - powiedział. Dopytywany, czy obostrzenia obowiązujące do 17 stycznia zostaną przedłużone, mówił, że "właśnie na tę komunikację czekamy". - Informacje o decyzjach w tym zakresie zostaną przedstawione, nie będę prowadził żadnych dywagacji ani spekulacji - dodał Dworczyk.

Konferencja ministra edukacji przesunięta. Kiedy decyzja o powrocie do szkół?

Przypomnijmy, że decyzji o powrocie dzieci do szkół spodziewaliśmy się tak naprawdę jeszcze przed weekendem - po tym jak w piątek rano odbyło się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Konferencja ministra edukacji, na którą nauczyciele, uczniowie i rodzice czekali po południu, a która odbyła się dopiero po godzinie 20, nie przyniosła jednak żadnych konkretnych odpowiedzi. Czarnek poinformował tylko o "wejściu w fazę praktyczną przygotowań do ewentualnego powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia" i zapowiedział publikację szczegółowych wytycznych dla szkół – te resort udostępnił tego samego dnia o godzinie 23.

Konferencję dotyczącą powrotu dzieci do szkół po feriach będziemy transmitować na żywo na RadioZET.pl.

RadioZET.pl/PAP/WP/Polskie Radio Program I