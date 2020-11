Kiedy uczniowie wrócą do szkół? - Przy pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia lub dłużej. Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? To pytanie zadaje dziś sobie mnóstwo ludzi w Polsce. Koronawirus jednak nie odpuszcza i rosnąca dzienna liczba zakażeń (do poziomu ok. 27 tys. przypadków dziennie) powoduje, że rząd zmuszony był podjąć drastyczne działania, do których należało m.in. przeniesienie funkcjonowania placówek oświatowych - od I klasy podstawówki do IV klasy liceum - na tryb całkowicie zdalny.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czarnek: w wariancie pesymistycznym w styczniu albo później

Przemysław Czarnek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pytany był o to, kiedy potencjalnie polscy uczniowie będą mogli wrócić do nauki w trybie stacjonarnym. Minister edukacji i nauki wyraził nadzieję, że stanie się tak już pod koniec listopada, ale jednocześnie przyznał, że w pesymistycznym wariancie nauka zdalna może potrwać nawet do stycznia, albo dłużej. - Modlę się o szybki powrót uczniów do szkół, ale nie mogę założyć tylko optymistycznego scenariusza – podkreślił.

Pytany o planowane "odchudzenie" podstawy programowej, minister powiedział, że jeśli chodzi o nową podstawę programową, to powołał już zespoły, które "intensywnie nad tym pracują". - Odchudzenie będzie dotyczyło obszarów związanych z przedmiotami egzaminacyjnymi, będzie incydentalne na potrzeby egzaminów ósmoklasistów i maturalnych, bo mamy pełną świadomość, że nauczanie zdalne jest i będzie, tak czy inaczej, bardzo niedoskonałe - powiedział.

- Pamiętajmy, że w jednym roku mieliśmy strajk nauczycieli, w kolejnym pandemię i nauczanie zdalne, w tym również. Specjaliści twierdzą, że nie da się "odchudzić" egzaminów bez zmiany podstawy. Dlatego poprosiłem, żeby te same grupy eksperckie, które pracowały przy obecnej podstawie, popracowały nad zmianami" - dodał.

Czarnek o egzaminach 8-klasistów

Minister podał, że efekty ich prac będą w grudniu, ale "to nie jest podstawa do nauczania". - Tam będą tylko wybrane zagadnienia, które z pewnością mogą pojawić się na egzaminie. I według nich trzeba będzie się uczyć i powtarzać materiał przez kolejne miesiące. Jeśli chodzi o nauczanie, to już dziś dyrektorzy mogą skracać lekcje do 30 minut, a rady pedagogiczne mogą zmieniać plany lekcji - powiedział.

Na pytanie, czy nie "odpuszcza" egzaminów ósmoklasistów, Czarnek zapewnił, że w tej sprawie słucha wszystkich głosów. - Chcemy ograniczyć zakres materiału do egzaminów. Ma on być adekwatny do wiedzy nabytej przez uczniów m.in. podczas kształcenia zdalnego - powiedział.

RadioZET.pl/PAP