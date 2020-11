Koronawirus w jednym z największych DPS-ów w Europie. Prawie 150 zakażonych

Koronawirus w Polsce. U 147 podopiecznych w DPS-ie w Legnickim Polu potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Pięć osób zmarło w szpitalu, ale byli to pacjenci cierpiący też na inne choroby. Większość choruje bezobjawowo. Placówka czeka na wyniki kolejnych 80 testów.

Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (woj. dolnośląskie). Placówka ta jest przeznaczona dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych i jest jedną z największych tego typu w Europie. Przebywa tam ponad 400 pensjonariuszy, a pracuje w nim 280 osób.

Koronawirus w DPS-ie na Dolnym Śląsku

Starosta legnicki Adam Babuśka powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u 147 podopiecznych. Placówka czeka na wyniki kolejnych 80 wykonanych testów.

- Większość podopiecznych przechodzi zakażenie bezobjawowo. Tylko kilkanaście osób izolowanych na terenie placówki ma lub miało stan podgorączkowy. Do szpitala trafiają osoby cierpiące na inne choroby lub mające cięższe objawy. Niestety, pięć naszych podopiecznych zmarło w szpitalu, ale były to osoby cierpiące też na inne choroby. Wiele też zdrowieje i wraca do placówki – powiedział starosta.

Adam Babuśka w rozmowie z dziennikarzami dodał również, że z zakażonych 23 pracowników aż 16 nadal przebywa w izolacji lub na zwolnieniu lekarskim. Pozostali wrócili już do pracy w placówce.

Koronawirus w Polsce. 10 listopada - RAPORT

Koronawirus w Polsce w ostatnich dniach nie odpuścił. We wtorek 10 listopada Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że mamy 25 484 nowe przypadki, w poniedziałek było to niewiele ponad 21 tysięcy przypadków. Dotąd najwyższy dzienny bilans zakażeń zanotowano w sobotę 7 listopada. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 27 875 nowych przypadków koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek 10 listopada, że z powodu koronawirusa zmarło 330 osób, w tym 269 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami, zmarłe 61 osób nie miało innych chorób. Do tej pory najwięcej zgonów zanotowano w piątek 6 listopada, gdy poinformowano o śmierci 445 pacjentów. Od soboty 10 października resort zdrowia, ze względów technicznych, nie podaje szczegółowych danych o osobach zmarłych.

RadioZET.pl/PAP