Prezydent USA Donald Trump wraca do zdrowia po zachorowaniu na Covid-19. Na krótki czas opuścił nawet szpital, by z samochodu pozdrowić swoich fanów. Lekarz z placówki im. Waltera Reeda jest zdumiony brakiem odpowiedzialności Trumpa.

Donald Trump czuje się nieco lepiej. Do szpitala trafił wieczorem 2 października i jeszcze tej samej nocy jego stan pogorszył się na tyle, że Biały Dom poważnie wyrażał swoje obawy. Dziś Trump czuje się już lepiej, na udostępnionym nagraniu na Twitterze przemawia podsumowując dotychczasową walkę z Covid-19.

Zaznaczmy, że czyni to w rozpiętej koszuli i bez krawata, co może oznaczać, że dalej ma problemy z oddychaniem.

Donald Trump na chwilę opuścił szpital. Lekarz: Limuzyna nie chroni przed zakażeniem

- To jest interesująca podróż. Wiele nauczyłem się o koronawirusie. To prawdziwa szkoła – powiedział nagraniu Trump, dziękując lekarzom i pielęgniarkom za opiekę. Stwierdził, że już zrozumiał na czym polega zagrożenie epidemią. Niedługo po nagraniu Trump wsiadł do prezydenckiej limuzyny i wyjechał przed szpital Walter Reed. Pozdrawiał swoich fanów z samochodu. Za zamkniętą szybą miał założoną maseczkę.

Krótka „podróż” Trumpa została skrytykowana przez jednego z lekarzy w szpitalu Waltera Reeda. Jego zdaniem takie przerywanie leczenia to zdumiewający brak odpowiedzialności.

To zdumiewający brak odpowiedzialności - napisał na Twitterze lekarz. Zaznaczył, że choć limuzyna jest kuloodporna i przetrwa nawet atak chemiczny, to nie zaradzi na zakażenie koronawirusem. – Ryzyko przeniesienia wirusa wewnątrz jest takie samo jako jak bez stosowanie medycznych procedur. Jestem z myślami ze służbami (Trumpa) – napisał dr James Phillips.

