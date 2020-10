Drugi lockdown jest brany pod uwagę przez rządzących? Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w czwartek, że rząd jest zdeterminowany, by uniknąć drugiego lockdownu. Musimy zabiegać i walczyć o życie, zdrowie Polaków, ale musimy też chronić gospodarkę - podkreślił Dworczyk.

Drugi lockdown w Polsce to wciąż realny scenariusz? "Jesteśmy zdeterminowani, by uniknąć drugiego lockdownu. Wiemy, jakie miał konsekwencje dla gospodarki nie tylko polskiej, ale i europejskiej lockdown wiosenny. My musimy przede wszystkim oczywiście zabiegać i walczyć o zdrowie i życie Polaków, natomiast z drugiej strony musimy również chronić gospodarkę" - powiedział Dworczyk w TVP1.

Szef KPRM wskazywał, że jeśli gospodarka upadnie, nie będzie środków również na służbę zdrowia. "W związku z tym to jest takie kroczenie wąską granią. Natomiast na razie ten plan +drogi środka+ udaje się realizować i mam nadzieję, że nadal tak będzie" - zaznaczył.

Dworczyk pytany był również, czy zapadły już decyzje w sprawie nauczania hybrydowego lub zdalnego w starszych klasach szkół podstawowych.

"Wczoraj do późna trwała dyskusja na ten temat, natomiast ostateczne decyzje będą najprawdopodobniej dziś zapadały. Tak jak pan premier zapowiadał, że najstarsze klasy w szkołach podstawowych rzeczywiście będą uczyły się albo w formule hybrydowej, albo w ogóle zdalnie" - powiedział szef KPRM.

