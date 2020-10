Morawiecki o obostrzeniach i ewentualnym lockdownie. ”Są dwie skrajne opcje”

Koronawirus w Polsce z dnia na dzień przybiera na sile. W poniedziałek 12 października Ministerstwo Zdrowia przekazało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 4394 osób. Choroba zakończyła się tragicznie dla 35 chorych. Łącznie od początku epidemii w Polsce stwierdzono 130 210 zakażeń i 3039 zgonów. Rekord nowych przypadków koronawirusa w Polsce odnotowano w sobotę 10 października. Resort zdrowia przekazał raport o kolejnych 5300 zdiagnozowanych chorych na Covid-19.

Drugi lockdown w Polsce? Mateusz Morawiecki odpowiada

Mateusz Morawiecki na poniedziałkowej konferencji w KRPM mówił, że dzisiaj w polskim społeczeństwie są dwie skrajne opcje dotyczące tego, jak postępować w dobie epidemii koronawirusa. Jedna - mówił Morawiecki - postuluje, by nie było żadnych obostrzeń ani restrykcji, druga zaś chce całkowitego lockdownu.

Premier stwierdził, że rząd ma swój "bardziej właściwy pomysł, strategię walki z koronawirusem". - Potrzebujemy tych restrykcji, zakazów, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki - przekonywał szef rządu.

Morawiecki podkreślał, że lockdown odbyłby się z ogromną szkodą dla setek tysięcy miejsc pracy, dla życia ludzi, dla możliwości finansowych państwa polskiego. - Dlatego te racje trzeba wyważyć - mówił.

Uważamy, zresztą po konsultacjach międzynarodowych, że nasze podejście do selektywnego zamknięcia niektórych dziedzin życia, zwłaszcza tam, gdzie one stanowiłyby o rosnącym ryzyku zakażenia koronawirusem jak np. imprezy masowe, zgromadzenia ludzi, którzy zgromadzą się wokół siebie bez maseczek, w takich przypadkach zdecydowanie domagamy się realizacji naszej strategii i będziemy ją egzekwować MATEUSZ MORAWIECKI

Premier dodał, że rządzący wymagają też "od tych przeciwników politycznych, którzy proponują (by nie było) żadnych restrykcji", by dostosowali się do decyzji państwowych. Morawiecki podziękował tym partiom, które już potwierdziły udział we wtorkowej telekonferencji nt. walki z koronawirusem. Podkreślił, że w tej sprawie nie powinno dochodzić do "gier czy przepychanej politycznych".

Żółte i czerwone strefy w Polsce. Od 17 października nowe obostrzenia

Od soboty 10 października cała Polska znalazła się w żółtej strefie, z wyjątkiem 32 powiatów i 6 miast, które stały się czerwoną strefą z surowszymi restrykcjami. W całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ten obowiązek nie obejmuje np. lasów i plaż.

Od 17 października, wejdzie dodatkowe obostrzenie dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, m.in. weselach, komuniach i w stypach:

do 75 w strefie żółtej,

do 50 w strefie czerwonej.

Uczestnicy przyjęć okolicznościowych muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stole.

RadioZET.pl/PAP