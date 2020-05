Dzieci wrócą do szkoły w tym roku? "Symboliczny" powrót możliwy we Włoszech

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników we Włoszech powinni móc wrócić do nich w ostatnim dniu roku szkolnego - uważa wiceminister oświaty Anna Ascani. Jej zdaniem taki symboliczny, bezpieczny powrót i pożegnanie są potrzebne.

Szkoły we Włoszech są zamknięte od trzech miesięcy. Obecnie przygotowują się na przyjęcie uczniów we wrześniu - w nowej rzeczywistości. Ten rok szkolny w większości regionów zakończy się 8 czerwca, a 17 czerwca rozpoczną się matury. Ze względu na pandemię będzie to tylko egzamin ustny. Wiceminister oświaty chciałaby jednak umożliwić uczniom powrót do szkoły.

Chciałabym dać możliwość uczniom ostatnich klas spotkania się w szkole, o ile to możliwe w ich klasach, by uczcić ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020, w bezpiecznych warunkach, w małych grupach

- powiedziała włoskim mediom Anna Ascani.

Jak zaznaczyła Ascani, jeśli nie będzie możliwy powrót do szkoły i spotkanie uczniów w jej murach, to można będzie zorganizować je w muzeum lub w ramach wycieczki. W piątek wiceminister powtórzyła w telewizji RAI, że nie widzi przeszkód dla organizacji pożegnania dzieci i młodzieży z klasą.

RadioZET.pl/PAP