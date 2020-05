Epidemia koronawirusa „jest przesunięta” – mówił już w maju minister zdrowia Łukasz Szumowski. „Jeżeli byśmy oddzielili Śląsk, to mielibyśmy już tendencję spadkową” – dodawał, zaznaczając jednak, że epidemia może wrócić ze zdwojoną siłą jesienią.

Zupełnie inny obraz sytuacji epidemicznej w Polsce widzi poseł Andrzej Sośnierz (Porozumienie). Polityk koalicji od dłuższego czasu nie stroni od wypowiedzi krytykujących działania rządu.

W ostatnim wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego” stwierdził wręcz , że rząd przekazuje Polakom nieprawdziwe informacje o liczbie zakażeń. Na swoją tezę podał jeden argument.

Zakażeń w Polsce jest ok. 150 tys., co łatwo obliczyć, analizując statystyki zgonów

- powiedział dziennikowi poseł Sośnierz.

Wyjaśniał, że w krajach Europy śmiertelność na koronawirusa (względem zakażeń) kształtuje się na poziomie 1 procenta.

Jeśli w Polsce mamy ok. 900 zmarłych, można przyjąć, że zakażonych zostało ok. 90 tys. osób. Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze zagadkową - niższą śmiertelność w państwach dawnego bloku wschodniego. To rzecz warta osobnych badań. Podejrzewam, że może mieć jakiś związek z obowiązkowymi u nas szczepieniami na choroby zakaźne. Więc skoro w państwach zza żelaznej kurtyny ta śmiertelność wynosi 0,5-0,6 proc., to oznacza jeszcze większą liczbę zakażonych: na poziomie nawet powyżej 150 tys.