E-rejestracja na szczepienia wznowiona. Zapisy dla młodszych roczników

E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 została wznowiona – poinformował w nocy z czwartku na piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Centrum Informacyjne Rządu zapewnia, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS. W czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia. Mogą się zapisywać osoby z roczników 1962-1981, które wcześniej wypełniły deklaracje o gotowości do zaszczepienia się.

Minister Michał Dworczyk poinformował w czwartek, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.

- W ostatnich dwóch dniach spadła nieco dynamika zapisów osób powyżej 60. roku życia na szczepienia, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić ten system, dzięki któremu osoby między 40. a 59. rokiem życia, które wcześniej zarejestrowały się przez formularz, będą mogły zapisać się na konkretny termin - powiedział Dworczyk na briefingu prasowym. Jak dodał, "te terminy miały być wyznaczane w drugiej połowie maja".

E-rejestracja na szczepienia już działa. Dworczyk informuje

Szef KPRM przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.

Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji. "E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 wznowiona. Internetowe Konto Pacjenta dostępne w pełnym zakresie pod adresem http://pacjent.gov.pl" – napisał.

Z kolei we wpisach na profilu #Szczepimysie prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu zapewniono, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS. "Wprowadziliśmy niezbędną korektę do systemu" – podano.

Szef KPRM w czwartek przeprosił za "dwa potknięcia" - systemu i komunikacji. Dworczyk powiedział, że w przypadku osób poniżej 60. roku życia wyznaczenie daty szczepienia na kwiecień jest "usterką systemu". - Za tę usterkę przepraszamy, w ciągu kilku godzin przywrócimy zupełne funkcjonowanie systemu – powiedział. - Drugie potknięcie związane jest z komunikacją, która zdecydowanie wczoraj powinna być bardziej efektywna, bo bez niej właśnie mieliśmy do czynienia z pewnym chaosem czy zdezorientowaniem części osób w wieku 40 i 50 lat i za te dwa potknięcia przepraszamy - podkreślił.

Nowelizacja rozporządzenia dot. szczepienia dla młodszych roczników

W czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia. Wynika z niej, że osoby z roczników 1962-1981, którym wystawiono skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu. Obecnie na szczepienia mogą rejestrować się osoby, które ukończyły 60 lat. Od czwartku dołączyły do nich osoby w wieku 40-59 lat, które wcześniej zadeklarowały taką gotowość, wysyłając specjalny formularz. Możliwość taką miały od stycznia.

W nowelizacji rozporządzenia dodaną tę grupę, jako kolejną do zaszczepienia przeciwko COVID-19. W dokumencie napisano, że osobom z rocznika 1962-1981, którym przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu. Wcześniej w czwartek Dworczyk mówił o tym, że wcześniej rząd informował, że pierwszeństwo zapisów na szczepienie będą mieli ci, którzy wypełnili deklaracje o gotowości do zaszczepienia się.

RadioZET.pl/PAP