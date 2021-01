Powrót do szkoły, na początek klas I-III, jest dla oświaty i całego państwa kluczowym wyzwaniem na najbliższe tygodnie. To on będzie warunkował stopniowe odmrażanie kolejnych dziedzin życia publicznego.

Już przesądzone jest, że uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych napiszą tegoroczny egzamin ósmoklasisty w okrojonym zakresie materiału. Szef MEiN nie wykluczył jednak, że podobne udogodnienie, z uwagi na wydłużającą się naukę zdalną w czasie pandemii, może czekać obecnych siódmoklasistów za rok.

Kolejny rocznik szkolny z ograniczonym zakresem na egzaminie? Szef MEN komentuje

"Co do obecnych uczniów klas VII, czyli tych, którzy będą egzamin ósmoklasisty zdawali w przyszłym roku, to na pewno decyzję w tej sprawie podejmiemy jeszcze w tym półroczu. Żebyście wiedzieli, na czym stoicie" – powiedział Przemysław Czarnek w sesji pytań Q&A na Facebooku.

Minister edukacji podkreślił, że "wszystko uzależniamy od tego, jak szybko uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego". Im szybciej siódme klasy wrócą do szkół, tym mniejsza szansa na okrojenie zakresu materiału na przyszłoroczny egzamin.

"Gdyby udało się wrócić do nauczania stacjonarnego już w przyszłym miesiącu, to siłą rzeczy będziecie mieli więcej czasu, żeby w trybie stacjonarnym nadrobić ten materiał. Jeśli pandemia koronawirusa będzie się dalej rozwijała i spowoduje, że będziecie w trybie zdalnym jeszcze przez kilka miesięcy tego roku, na pewno podejmiemy decyzję co do ograniczenia zakresu materiału wymaganego na egzaminie ósmoklasisty w przyszłym roku" – powiedział Czarnek. Uczniowie klas 4-8 będą po feriach zimowych kontynuowali naukę w trybie zdalnym, co najmniej do 31 stycznia.

RadioZET.pl/PAP