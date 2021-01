UE obawia się "eksplozji" zmutowanego koronawirusa. W Brukseli "nastrój alarmu"

Unia Europejska obawia się ''eksplozji'' zmutowanego koronawirusa - pisze niemiecki dziennik ''Die Welt''. Komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides wzywa kraje wspólnoty do przygotowania szpitali na możliwy nowy wzrost infekcji.

Nowy wariant koronawirusa pojawił się w Amazonii w Brazylii, RPA oraz Wielkiej Brytanii, która jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła szczepienia przy użyciu dwóch szczepionek. Szybciej rozprzestrzeniająca się mutacja wirusa SARS-CoV-2 doprowadziła do rekordowych wzrostów zakażeń na Wyspach Brytyjskich. Jak podaje niemiecki dziennik, wśród unijnych urzędników w Brukseli panują ''nastrój alarmu'' i obawa, że niebawem w całej UE ''dojdzie do eksplozji koronawirusa''.

Wysoki rangą urzędnik UE w rozmowie z dziennikarzem ''Die Welt'' powiedział, że od chwili pierwszego przypadku zakażenia zmutowanym koronawirusem do nasilenia epidemii minęły dwa miesiące. ''Oznacza to, że UE może mieć jeszcze najgorsze przed sobą'' – stwierdził anonimowy rozmówca.

Liczba zakażeń w Europie nie spada mimo obostrzeń

Kolejne państwa Europy przedłużają ograniczenia lub wprowadzają nowe, by powstrzymać pandemię koronawirusa. We Francji godzina policyjna będzie obowiązywała od godziny 18. Obostrzenia przedłużono m.in. we Włoszech, Holandii i Szwajcarii. Kanclerz Niemiec Angela Merkel według mediów powiedziała, że kwarantanna w jej kraju może zakończyć się dopiero w kwietniu.

''Wszyscy dziwią się, że pomimo lockdownu w wielu krajach liczby (zakażeń - red.) pozostają na stałym wysokim poziomie. Może być tylko jedno wytłumaczenie: brytyjski mutant, określany skrótem B1.1.7'' – twierdzi niemiecki dziennik, powołując się na anonimowego urzędnika unijnego.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia liczby testów wśród obywateli i przygotowanie szpitali oraz oddziałów intensywnej terapii na leczenie coraz większej liczby pacjentów. – Musimy wymieniać się informacjami. To ma decydujące znaczenie – powiedziała Kyriakides

Według WHO drugi rok pandemii Covid-19 może być trudniejszy niż pierwszy, ze względu na sposób rozprzestrzeniania się koronawirusa, szczególnie na półkuli północnej, gdzie krążą bardziej zakaźne warianty. – Oczekuje się, że "bardzo szybko" na świecie będzie dochodzić do 100 tys. zgonów tygodniowo w związku z Covid-19. W zeszłym tygodniu było ich ponad 93 tys. – powiedział czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Deutsche Welle/Die Welt/PAP