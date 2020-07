Elbląg. Koronawirus w hotelu. Władze apelują do mieszkańców miasta

Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie przekazał, że w hotelu "Elbląg" potwierdzono zakażenie koronawirusem u pracowników firmy, którzy w okolicy budują farmę wiatrakową. Jest to Chorwatka oraz Portugalczyk.

Elbląg. Koronawirus w hotelu

Wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie powiedział, że "służby sanitarne w Elblągu ustalają, z iloma osobami zakażeni mieli kontakt". Goście oraz obsługa hotelu "Elbląg" aktualnie przebywają na kwarantannie. W związku z tym hotel tymczasowo został zamknięty.

Władze miasta w oficjalnym oświadczeniu przesłanym PAP poinformowały, że w razie potrzeby hotel otrzyma środki ochronne. W komunikacie zaapelowano także do mieszkańców Elbląga, aby zachowali spokój i przestrzegali reguł sanitarnych.

Koronawirus w woj. warmińsko-mazurskim

W piątek zanotowano 6 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w woj. warmińsko-mazurskim. Wśród nowych zakażeń, 2 osoby (z Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego) to obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski do pracy. Wcześniej 17 przypadków wykryto także u pracowników z Ukrainy, którzy przyjechali do Susza.

Niestety warunki, w jakich kwaterowani są Ukraińcy, są fatalne. W jednym pokoju na niewielkiej powierzchni mieszka po 6 osób. Jeśli trafi się ktoś zakażony, nie ma możliwości, by inni także się nie zakazili

– powiedział Dzisko.

W woj. warmińsko-mazurskim zanotowano dotąd 332 przypadki zachorowania, zmarły dwie osoby. "Wykryte w piątek przypadki nie rokują powstania dużego ogniska choroby" – przekazał Dzisko.

RadioZET.pl/PAP