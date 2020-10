Mężczyzna przyznał, że dopóki sam nie zachorował, podchodził sceptycznie do tematu epidemii i bagatelizował wiadomości o kolejnych zakażeniach. Traf chciał, że sam zaraził się koronawirusem. Jak dodał, jego przypadek nie należy do lekkich.

- Moja choroba, covid, już mnie troszeczkę przejechała. Też się z tego śmiałem, bo co to znaczy „bezobjawowo”? No to mam teraz objawowo. Udało mi się po prawie tygodniu podnieść z łóżka, ale to, co przeżyłem, to jest moje. To, co widzę za tymi drzwiami, to jest coś, czego nikomu nie życzę oglądać. Tutaj ludzie umierają, walczą nie tylko o zdrowie – słyszymy na filmie.

Pacjent szpitala w Elblągu apeluje do Polaków. "Nie wymyślajcie nędznych teorii"

- Z tego kolorowego świata docierają do mnie niefajne informacje. Przestańcie ludzie plotkować. Nie opowiadajcie bzdur, nie wymyślajcie jakichś spisków, nędznych teorii - mówił mężczyzna. I podkreślił, że w szpitalu widzi nie tylko osoby w podeszłym wieku. - Przez COVID umiera się na raty. Nikt nie umiera natychmiast. Tu się ludzie męczą. To strasznie boli - dodał.

Tutaj nikt nie wybiera peselu, tu leży dziewczynka z matką, ma 13 lat. One mają kłopoty z oddechem. Jest to rodzina z Działdowa. Tutaj leży lekarz z Działdowa, lat 51. Tutaj dwa dni temu zmarł człowiek, który został pochowany tego samego dnia. To nie są żarty. Nie wiem, czym was karmią w tych mediach, ale ja wam mówię: to nie są żarty. pacjent szpitala w Elblągu chory na COVID-19

Pacjent elbląskiego szpitala przypomina pierwszy etap epidemii koronawirusa, kiedy wiosną Polacy oklaskiwali lekarzy i ratowników. – Pamiętam, jak było na początku, pierwsza fala. Co żeście robili? Szliście pod szpitale, klaskaliście, przynosiliście catering tym wszystkim medykom, mówiliście, że są bohaterami. Dzisiaj przestaliście już w sklepach uważać na siebie, przestaliście myć ręce i nosić maseczki, śmiejecie się z tego wszystkiego – powiedział mężczyzna i wskazał drzwi.

- Jesteśmy oddzieleni od całego świata śluzą. I tylko tam chodzą ludzie inaczej ubrani, tu do nas wchodzą tylko w kombinezonach. Współczuję temu personelowi, bo widzimy jak oni tu walczą, jak ciężko pracują, jak są poubierani, jak ten pot w środku w nich się leje, jak są odciśnięci od tych maseczek, od tego wszystkiego. To się dzieje naprawdę, to nie jest rządowa propaganda. Uwierzcie mi - apelował.

Wynajęty aktor mówił o koronawirusie? Szpital dementuje

Film błyskawicznie rozprzestrzenił się w sieci, a internauci zaczęli zwracać uwagę na to, że jego autor jest aktorem. Według niektórych wynajęto go, aby przedstawił w sieci przerażającą wizję choroby, w rzeczywistości nie będąc zakażonym. Rzeczniczka Szpitala Miejskiego w Elblągu zdementowała te informacje.

- Nie zatrudniliśmy żadnego aktora. Pacjent nagrał filmik z własnej woli. Pacjent podał na filmiku swoje imię i nazwisko i potwierdzam, że pod takim imieniem i nazwiskiem leży w naszym szpitalu. Leży na oddziale chorób płuc, bo ten oddział jest zaadaptowany do leczenia pacjentów z koronawirusem. Oprócz oddziału zakaźnego, gdzie mamy 28 łóżek, mamy również 16 łóżek na oddziale chorób płuc i 5 łóżek na oiomie. Na ten czas mamy 53 łózka i nadal je zwiększamy - mówiła w rozmowie z portalem info.elblag.pl Małgorzata Adamowicz.

Jak podkreśliła, COVID-19 to poważna choroba. - Na dzień dzisiejszy mamy 42 pacjentów. Choroba nie wybiera statusu pacjenta. Nie patrzy na płeć, wiek, status społeczny. W momencie, gdy ktoś jest bardziej osłabiony, choroba atakuje. Słuchajmy tych, którzy tego doświadczyli - oświadczyła.

