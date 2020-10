Koalicja Obywatelska krytycznie ocenia działania rządu w czasie pandemii. W ocenie Cezarego Tomczyka rząd „nie przygotował Polski na drugą falę zachorowań”.

- Rząd nie wyciągnął wniosków z tego, co działo się w Polsce w czasie tzw. lockdown'u, wtedy, kiedy gospodarka właściwie stanęła, kiedy zostały zamknięte szkoły – powiedział dziś poseł KO.

KO chce pilnego zwołania Sejmu. W sprawie strategii dot. walki z koronawirusem

Zaznaczył też, że sytuacja jest dziś absolutnie wyjątkowa i wszyscy musimy do tego wyjątkowo podejść. – Od rządu oczekujemy działania, bo rządowi płacimy z naszych podatków za to, żeby w naszym imieniu zarządzał bezpieczeństwem państwa, a nie zajmował się walką o stołki - mówił w kontekście niekończących się rozmów na temat rekonstrukcji rządu Tomczyk.

W sprawie samej pandemii nie szczędził gorzkich słów krytyki.

To był taki czas, te ostatnie pięć miesięcy, żeby wyciągnąć wnioski. To był taki czas, kiedy można było dokonać - poza normalnym systemem zamówień publicznych - zakupów dodatkowych respiratorów, szczepionek, maseczek, testów. To był taki czas, który był czasem testu dla polskiego rządu i dzisiaj z wielkim smutkiem muszę przyznać, że polski rząd tego testu na przygotowanie Polski do drugiej fali zachorowań na koronawirusa po prostu nie zdał Cezary Tomczyk, szef klubu KO

Mówił, że Polska potrzebuje dziś – na jego szacunki - minimum 8 mln szczepionek na grypę, a także testów na obecność koronawirusa, respiratorów. Składam w imieniu Koalicji Obywatelskiej wniosek o nadzwyczajne i pilne posiedzenie Sejmu ws. strategii walki z koronawirusem - poinformował zaznaczając, że takie spotkanie jest dzisiaj bardzo potrzebne.

Szef klubu KO zapowiedział, że podobny wniosek złoży do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. - Posiedzenie Senatu odbędzie się w ciągu najbliższych dni. Chciałbym, żeby taki punkt znalazł się w porządku obrad już w środę w tym tygodniu - podkreślił.

Premier Morawiecki zapowiedział gotowość do rozmów z opozycją, ale w formacie wideokonferencji. Takowe spotkanie miałoby odbyć się we wtorek, 13 października. Tomczyk odparł, że weźmie w niej udział.

- To jest zdecydowanie za mało. To spotkanie musi być jawne, to spotkanie powinno być transmitowane, bo to nie jest spotkanie dla szefów partii, to nie jest spotkanie dla jakiejś ograniczonej grupy ludzi, która ma mieć jakąś wyjątkową wiedzę, dzisiaj każdy Polak, każda Polka, wszyscy jesteśmy narażeni na koronawirusa - powiedział Tomczyk.

RadioZET.pl/PAP