Aż 2,5 tysiąca wiernych na mszy w Licheniu? Nowe propozycje Episkopatu

Abp Stanisław Gądecki, przewodzniczący Konferencji Episkopatu Polski, napisał list do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o dopuszczenie większej liczby wiernych do uczestnictwa w mszach świętych. Wejście w życie tych propozycji sprawiłyby, że np. w bazylice w Licheniu mogłoby zasiąść 2,5 tysiąca osób.

Według aktualnych przepisów wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa, w liturgii może wziąć udział pięć osób. Ten rygor nie został zniesiony nawet na czas Świąt Wielkanocnych.

Koronawirus w Polsce: Wierni wrócą do kościołów?

W środę na sygnały płynące z rządu o stopniowym luzowaniu obostrzeń zareagował przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Stanisław Gądecki, który chciałby, aby od najbliższego poniedziałku (20.04) wierni zaczęli wracać do kościołów. "W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy odnoszą się do osób znajdujących się wewnątrz obiektów sakralnych. W innych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości" - pisze hierarcha w liście do premiera Morawieckiego.

Jeśli takie przepisy wejdą w życie, w bazylice w Licheniu, która ma 23 tys. m2, mogłoby każdorazowo zasiąść 2,5 tysiąca wiernych. Kolejne osoby mogłyby znajdować się na zewnątrz.

Koronawirus w Polsce: Episkopat o restrykcjach

Jednocześnie abp Gądecki podkreślił, że Kościół katolicki w Polsce z szacunkiem przyjmuje działania państwa polskiego, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków w sytuacji pandemii. Szczególne uznanie wyraził dla pracy służb medycznych i mundurowych. "Kościół ze swej strony wspiera walkę z koronawirusem przez wytrwałą, codzienną modlitwę duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, jak i przez konkretną pomoc personalną i materialną, świadczoną przez Caritas, duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wiernych świeckich czy zaangażowanie wolontariuszy" - czytamy w liście.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił też, że w związku z restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się i gromadzenia, ostatnie dni również w kościołach były bardzo trudne, zwłaszcza w okresie świątecznym, niemniej zrozumiałe w kontekście walki o życie ludzkie. „Owocem tych działań jest – jak ufam – mniejsza liczba zachorowań i ofiar śmiertelnych w porównaniu z krajami, gdzie restrykcje wprowadzono zbyt późno. Po tygodniach ograniczeń, cieszą nas zapowiedzi złagodzenia nałożonych restrykcji, w tym dotyczących zgromadzeń religijnych. Siła do walki z epidemią pochodzi przecież nie tylko z siły intelektu, czy psychiki, ale przede wszystkim z siły ducha, która od wieków w Polsce jest umacniana dzięki sakramentom i wspólnej modlitwie" – napisał.

