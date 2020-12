Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych nabożeństw, zwłaszcza 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia - czytamy w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej przez biuro prasowe episkopatu.

W komunikacie, który ukazał się już także na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, biskupi wyrażają również "nadzieje, że pandemia nie stanie się pretekstem do zmiany lub zawieszenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę".

W trakcie czwartkowych obrad, które odbyły się online, członkowie Rady Stałej KEP podjęli temat próby - ich zdaniem - podważania autorytetu Jana Pawła II, zwiększenia liczby mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia, handlu w niedzielę, sytuacji mediów katolickich w Polsce, a także działania Fundacji Solo Dios Basta. Członkowie Rady Stałej podjęli refleksję nad pojawiającymi się coraz częściej próbami podważenia autorytetu św. Jana Pawła II.

Podkreślając wielkość i świętość Papieża Polaka, biskupi apelują, by szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, który w naszej tradycji był zawsze czasem rodzinnych spotkań, a który w tym roku, ze względu na pandemię, przeżyjemy w dużej mierze inaczej niż w latach poprzednich, był okazją do serdecznego, międzypokoleniowego dzielenia się świadectwem wiary i dobroci tego wyjątkowego człowieka KEP

W związku z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia, Rada Stała apeluje, by "w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. w wyżej wymienionych dniach". "Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - wyjaśniono.

Biskupi wyrazili również nadzieję, że "pandemia nie stanie się pretekstem do zmiany lub zawieszenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę". "Niech niedziela pozostanie czasem umocnienia, niekiedy nadwątlonych całotygodniową pracą, więzi rodzinnych i społecznych; niech będzie przestrzenią emocjonalnego wyciszenia i wzmacniania wartości duchowych w każdym z nas" – napisano w komunikacie.

Podczas posiedzenia Rady Stałej biskupi zapoznali się z aktualną sytuacją mediów katolickich w Polsce oraz możliwym poszerzeniem współpracy między Biurem Prasowym KEP, Katolicką Agencją Informacyjną i portalem Opoka.

Rada Stała zwróciła również uwagę na nieuzgodnione z Konferencją Episkopatu Polski działania Fundacji Solo Dios Basta i inicjatywę modlitewną pt. Różaniec do granic czasu. "Doceniając wkład laikatu w dzieło ewangelizacji, Rada Stała zauważa jednak, że Fundacja kolejny raz zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania oraz przebiega poza Kościołem instytucjonalnym" – czytamy w komunikacie.

Rząd ogłasza nowe obostrzenia. Potrwają do 17 stycznia

Adam Niedzielski, minister zdrowia, ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa. Do 17 stycznia oprócz dotychczasowych obostrzeń zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.

Ponadto w noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19.00 do 6.00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

RadioZET.pl/PAP/Twitter