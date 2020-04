Kolejne etapy odmrażania gospodarki? - Nie chcemy przedwcześnie luzować pewnych zasad – mówił we wtorek Mateusz Morawiecki. Dodał jednak, że rząd zastanawia się nad tym, żeby pewne restrykcje poluzować w tych powiatach, w których zakażeń jest mało albo nie ma ich tam w ogóle.

Rząd zapowiedział odmrażanie gospodarki w czterech etapach. W pierwszy etap weszliśmy 20 kwietnia, gdy otwarto lasy i parki, a w sklepach zezwolono na obecność większej liczby klientów. Daty pozostałych etapów mają być ustalane na bieżąco. - Nie chcemy przedwcześnie luzować pewnych zasad ponieważ jesteśmy przekonani, że nasze szybkie działania doprowadziły do tego, że dzisiaj krzywa zachorowań w Polsce jest zupełnie innego kształtu niż w Hiszpanii, Włoszech czy Niemczech - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Zastanawiamy się nad tym, żeby pewne reguły, które pozwalałyby na otwarcie działalności gospodarczej w zakresie szerszym, obowiązywały w innym stopniu w tych powiatach, w których jest zero zakażeń lub liczba osób zakażonych jest poniżej pięciu lub dziesięciu w porównaniu do wszystkich pozostałych

- mówił Morawiecki. Dodał jednak, że na razie takie decyzje jeszcze nie zapadły.

Pytany na podstawie jakich kryteriów rząd chce przechodzić do kolejnych etapów odmrażania gospodarki, tłumaczył, że są one "bardzo mocno zależne od tego, w jakim stopniu mamy możliwość już stwierdzić, że nastąpiło wypłaszczenie krzywej".

"Nasze osiągnięcie pozwoli nam w maju stopniowo odmrażać gospodarkę"

Czy w związku z poluzowaniem rygorów dotyczących przemieszczania się i limitów osób mogących jednocześnie przebywać w sklepach, nie powinny zostać poluzowane zasady dotyczące korzystania z komunikacji zbiorowej? Jak stwierdził Morawiecki, nie.

Nie powinna być ta zasada poluzowana, ponieważ dystansowanie społeczne, w szczególności utrzymywanie dystansu półtora metra, dwóch metrów, możliwe sporego dystansu do drugiej osoby jest bardzo ważne

- tłumaczył premier. - Tam właśnie w zatłoczonych tramwajach, autobusach, w metrze w Warszawie, mogłoby dojść do bardzo gwałtownego rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówił, podkreślając jednocześnie, że rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce odbywa się w dużo wolniejszym tempie niż w innych krajach europejskich. - Chcemy utrzymać to nasze osiągnięcie ponieważ to pozwoli nam również w maju stopniowo odmrażać gospodarkę - powiedział premier.

RadioZET.pl/PAP