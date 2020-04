Kiedy rząd otworzy kluby, siłownie i baseny? Jest plan „odmrażania” sportu

Rząd przedstawi w sobotę plan "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Ma tu chodzić o 5 etapów powrotu do sportowej normalności. W pierwszy z nich już weszliśmy - 20 kwietnia, gdy otwarto lasy, parki i poluzowano obostrzenia związane z rekreacją i przemieszczaniem się. Z ustaleń portalu wynika, że kolejne etapy zostały opracowane już bezpośrednio przez resort sportu.

Drugi etap miałby dotyczyć stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orlików), pól golfowych, otwartych strzelnic, torów łuczniczych i gokartowych, a także stadnin koni. W tych miejscach mogłoby przebywać maksymalnie 5 osób, a 2 osoby w przypadku kortów tenisowych. Wszyscy zobowiązani mają być do zachowania dystansu i zasłaniania twarzy. Nieczynne pozostałyby szatnie, a sprzęt musiałby być dezynfekowany.

Trzeci etap dotyczy sal i hal szkolnych. Jak pisze polsatnews.pl, będą mogły z nich korzystać maksymalnie 5-osobowe grupy.

Czwarty etap to infrastruktura o charakterze zamkniętym. Mowa tu o klubach, basenach, siłowniach, klubach fitness, tenisa stołowego, squasha, badmintona, sportów walki, kręgielniach, parkach trampolin, skateparkach i ściankach wspinaczkowych. Możliwe, że zezwolono by wówczas również na organizację imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, ale jednak bez udziału publiczności.

Piąty etap dotyczy organizacji imprez masowych w "nowym reżimie sanitarnym". Tutaj mowa jednak o odległej perspektywie czasowej.

