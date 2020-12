Powrót do szkół zaraz po feriach? Wiceminister edukacji wskazał kolejność

Czy termin ferii jest nieodwołalny? Wiele osób uważa, że skumulowanie odpoczynku w jednym okresie to błąd. - Decyzja w sprawie terminu ferii już zapadła, mówił o tym premier - powiedział w czwartek Dariusz Piontkowski. Wiceminister edukacji był pytany także, kiedy dzieci wrócą do szkół w trybie stacjonarnym i w jakiej kolejności.

Ferie zimowe w tym roku przypadną w okresie po przerwie świątecznej, czyli od 4 do 17 stycznia. Tym samym nie odbędą się w terminach różnych dla poszczególnych województw - między połową stycznia a końcem lutego. W środę premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje dotyczące świąt i ferii "są nieodwołalne".

Wiceminister edukacji o terminie ferii i powrocie uczniów do szkół. "Ograniczenia nie są wymysłem rządu"

Dariusz Piontkowski pytany był w czwartek w Polsat News, czy jest szansa, by ferie były dłuższe. Przeciw aktualnej decyzji rządu protestują osoby związane z branżą turystyczną. - Decyzja już zapadła, pan premier o tym mówił. Jak rozumiem, kierował się przede wszystkim sytuacją epidemiczną, troską o zdrowie i życie Polaków - odparł wiceminister edukacji.

Te ograniczenia nie są przecież wymysłem rządu tylko po to, aby na siłę nałożyć Polakom jakieś dodatkowe ograniczenia, tylko mają doprowadzić do tego, abyśmy zmniejszyli liczbę zachorowań, liczbę wypadków śmiertelnych, abyśmy mogli doczekać do pojawienia się szczepionki, która pozwoli nam skuteczniej zwalczać epidemię i powrócić do normalnego funkcjonowania, takiego, jakie znamy jeszcze sprzed kilku miesięcy. wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski

Wiceminister edukacji odpowiadał również na pytanie, czy uczniowie wrócą do szkół zaraz po feriach zimowych, czyli 18 stycznia. - Tego jeszcze nie wiemy do końca. Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma. To będzie zależało przede wszystkim od rozwoju sytuacji epidemicznej - powiedział. Jak dodał, "ministerstwo chciałoby, aby dzieci i młodzież jak najszybciej wróciły do szkół".

- Zdajemy sobie sprawę, że kształcenie stacjonarne ma zdecydowaną przewagę nad kształceniem na odległość. Dzieci potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Nauczyciele pracowaliby dużo bardziej efektywnie. Stąd będziemy rekomendowali powrót uczniów, w pierwszej kolejności tych najmłodszych z klas I-III (szkoły podstawowej - red.), a jeżeli pozwoli sytuacja epidemiczna także pozostałych uczniów - podkreślił. - Mamy nadzieję, że te obostrzenia, które obowiązują od pewnego czasu, pozwolą wyhamować liczbę zakażeń i będzie możliwy powrót do szkół - dodał.

W związku z sytuacją epidemiczną ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało wydłużone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia będzie przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie będą ferie zimowe.

Premier Mateusz Morawiecki w środę podczas sesji Q&A na Facebooku pytany był m.in. o to, czy "restrykcje dot. świąt i ferii zimowych są nieodwołalne". - Tak, one są nieodwołalne, ponieważ spodziewamy się tego, że w czasie świąt nastąpi - mimo naszych apeli - większy ruch, większa mobilność, więcej kontaktów społecznych" - powiedział premier. Wyraził obawę, że w związku z tym może nastąpić przyrost zachorowań.

RadioZET.pl/PAP