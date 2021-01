Dzieci mogą same wyjść z domu. Nowe przepisy dotyczące ferii

Ferie zimowe w czasie pandemii będą trwać od 4 do 17 stycznia. Obowiązuje jeden termin dla wszystkich Polaków. Pierwotnie rząd planował w ramach tzw. kwarantanny narodowej wprowadzić zakaz wychodzenia z domu dzieci i młodzieży do 16. roku życia, bez opiekuna, w dni powszednie w godzinach 8-16. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowela rozporządzenia. Wykreślono paragraf 9. dotyczący obostrzeń w przebywaniu małoletnich na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, o zmianę rozporządzenia apelowali m.in. posłowie KO. Wcześniej do szefa rządu petycję wystosowała w tej sprawie fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która ostrzegła przed fatalnymi skutkami psychicznymi izolacji u młodzieży.

Ferie 2021. Niedzielski wypuści dzieci z domów. Opublikowano zmiany w rozporządzeniu

Zgodnie z wykreślonym paragrafem do 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia mogło się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Takiej opieki dzieci nie musiałyby mieć, jeśli przemieszczałyby się np. do placówki oświatowej lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Nowe przepisy, znoszące obecny zakaz, wchodzą w życie 5 stycznia.

Zmiany w rozporządzeniu zapowiedział w poniedziałek na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania - mówił minister.

RadioZET.pl/PAP