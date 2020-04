Główny Inspektorat Sanitarny opublikował "Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa”. To spis 10 zasad, które mogą okazać się niezbędne w walce z Sars-CoV-19. Dowiemy się z niego między innymi jak zachowywać codzienną higienę tak, by nie dopuścić do zakażenia oraz jakich sytuacji stanowczo unikać.