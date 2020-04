Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odwołał komendanta 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku komandora Dariusza Juszczaka z zajmowanego stanowiska - poinformował w sobotę resort obrony. Jak podkreślono, powodem była decyzja o nieprzyjęciu do placówki pacjentów chorych na Covid-19.

"W związku z niezrozumiałą decyzją dyrektora 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku o nieprzyjęciu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu kmdr Dariusza Juszczaka z zajmowanego stanowiska" - poinformował MON na Twitterze.

7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku na czas epidemii został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

" Jego zdaniem nie ma wskazań medycznych na przyjęcie osób zarażonych koronawirusem"

W sobotę przed południem dyrektor sanepidu w Gdańsku Tomasz Augustyniak przyznał, że wśród nowych zarażonych jest aż 16 pensjonariuszy gdańskiego DPS. Łącznie chorych jest 17 pensjonariuszy i pracowników placówki. To największe ognisko kornawirusa w Gdańsku.

Jak powiedziała w sobotę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz osoby zarażone koronawirusem zostały przewiezione do szpitala zakaźnego w Gdańsku.

Jednocześnie Dulkiewicz podziękowała gdańskiemu wojewodzie Dariuszowi Drelichowi za współpracę przy organizacji transportu chorych pensjonariuszy.

Co do jednego mogę wyrazić zdziwienie, że znajdujący się nieopodal DPS szpital jednoimienny Szpital Marynarki Wojennej mający właśnie obsługiwać osoby z koronawirusem, niestety odmówił przyjęcia tych osób. Komendant szpitala zapowiedział, że lekarza do Domu Pomocy Społecznej może wysłać w poniedziałek

- powiedziała Dulkiewicz podczas konferencji prasowej.

Według prezydent Gdańska, w szpitalu MW przygotowano ok. 180 łóżek na potrzeby chorych na COVID-19, a placówka dostaje dodatkowo ok. 4 mln zł miesięcznie za gotowość do przyjęcia zarażonych koronawirusem.

Dzisiaj rano rozmawiałam z komendantem, który mi powiedział, że jego zdaniem nie ma wskazań medycznych na przyjęcie osób zarażonych koronawirusem

- dodała Dulkiewicz.

Po otrzymaniu informacji o odmowie przyjęcia przez 7. Szpital Marynarki Wojennej przy ul. Polanki w Gdańsku zakażonych koronawirusem pacjentów z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki, Wojewoda Pomorski podjął działania mające na celu natychmiastowe przetransportowanie chorych z DPS-u do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku

- poinformował PAP Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Nieprzyjęcie chorych do 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku – szpitala jednoimiennego, dysponującego kadrą medyczną i pełnym wyposażeniem do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, uważam za sytuację niedopuszczalną, do której nie powinno dojść, ani też nie powinna powtórzyć się w przyszłości

- powiedział PAP wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

O zaistniałych faktach Wojewoda Pomorski poinformował Ministra Obrony Narodowej, który podjął decyzję o natychmiastowym odwołaniu komendanta szpitala.

Z komendantem szpitala MW nie udało się skontaktować PAP.

Obecnie w DPS przy ul. Polanki przebywa 60 pensjonariuszy i 12 osób personelu. To osoby, które miału ujemny wynik testów na koronawirus.

RadioZET.pl/PAP