Ognisko koronawirusa w schronisku dla bezdomnych. Zakażonych prawie 80 osób

Gdańsk. Jak przekazała w rozmowie z reporterem Radia ZET Maciejem Bąkiem rzeczniczka gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Dagmara Rybicka, zdecydowana większość chorych na razie przechodzi zakażenie bezobjawowo.

Do szpitala trafił na razie tylko jeden mężczyzna z podwyższoną temperaturą. Służby monitorują sytuację, ponieważ w schronisku przebywają głównie osoby starsze, schorowane i niepełnosprawne.

Koronawirusem zakaziło się również siedem osób z personelu placówki, co zwiększa liczbę zakażonych do 77. Wiadomo też, że 20 bezdomnych, u których nie potwierdzono zakażenia, przeniesiono już do ośrodka tymczasowego.

Koronawirus w woj. pomorskim. Od 13 marca ostrzejsze obostrzenia

Województwo pomorskie jest jednym z dwóch regionów w Polsce (oprócz woj. warmińsko-mazurskiego), wobec którego rząd zaostrzał obostrzenia pandemiczne. Od 13 do 20 marca zamknięte będą tam kina, teatry, muzea, hotele i galerie handlowe, a także szkoły (działające dotychczas w trybie stacjonarnym klasy I-III szkół podstawowych przejdą na tryb zdalny).

Ostatnie statystyki są jednak dla tego regionu nieco bardziej optymistyczne. Wtorkowy raport przygotowany przez resort zdrowia jest pierwszym od dawna, w którym woj. pomorskie nie znajduje się w pierwszej piątce pod względem liczby zakażeń w kraju. We wtorek Pomorze znalazło się na 8. miejscu w kraju.

Na Pomorzu przybyło 613 osób, u których rozpoznano wirusa SARS-CoV-2, zmarło 24 mieszkańców regionu. W samym Trójmieście ostatniej doby potwierdzono 294 nowe przypadki zachorowań. Na kwarantannie przebywają 21 923 osoby - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia.

RadioZET.pl/MBa/PAP