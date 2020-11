"Nie mógł oddychać, miał drgawki". Uratowali 40-latka z podejrzeniem COVID-19

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. - Gdańscy policjanci ruchu drogowego odebrali zgłoszenie, że w kierunku Nowego Portu jedzie czerwona scania, której kierowca ma problemy z oddychaniem i potrzebuje pomocy medycznej - oświadczył oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski.

Gdańsk. Policjanci pomogli kierowcy, który wykazywał objawy COVID-19

Policjanci dowiedzieli się, że mężczyzny szuka także ekipa pogotowia ratunkowego, ponieważ wcześniej zadzwonił o pomoc pod numer alarmowy. Dyżurny poinformował służby, że stan zdrowia mężczyzny może mieć związek z COVID-19. Funkcjonariusze ruszyli w kierunku drogi ekspresowej S7. Gdy jechali ul. mjr. Henryka Sucharskiego, zauważyli na przeciwległym pasie ruchu wolno jadącą czerwoną scanię. Zawrócili i gdy dojechali do zjazdu w kierunku Nowego Portu, ich uwagę przykuła ciężarówka, stojąca na drodze z włączonymi światłami awaryjnymi.

Gdy jeden z policjantów wszedł do pojazdu, zauważył, że kierowca leży w tylnej części szoferki, ma krótki, płytki oddech oraz drgawki. - Nie reagował na zadawane pytania. Policjanci z zachowaniem najwyższych środków ostrożności udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze użyli torby ratowniczej znajdującej się na wyposażeniu radiowozu i podali 40-latkowi tlen - powiedział Chrzanowski.

Funkcjonariusze przekazali informacje o swojej lokalizacji oficerowi dyżurnemu, który pomógł ratownikom dojechać na miejsce. Jak powiedział w poniedziałek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski, mężczyzna z podejrzeniem COVID-19 został przewieziony karetką do szpitala. Gdy mężczyzna był w drodze do szpitala, policjanci zajęli się ciężarówką, która utrudniała ruch. Jeden z funkcjonariuszy posiadający uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym po uzgodnieniu z przedstawicielem firmy, do której należała ciężarówka, odstawił ją na parking.

RadioZET.pl/PAP/KMP w Gdańsku