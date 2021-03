Wzięli ślub na oddziale covidowym. "Było bardzo wzruszająco"

Koronawirus nie słabnie. Choruje coraz więcej osób i wielu pacjentów trafia do szpitala. Jedna z par, które zachorowały na COVID-19, postanowiła nie czekać, aż wyzdrowieją - małżonkowie pobrali się na oddziale covidowym. W roli świadka i fotografa wystąpiły pielęgniarki.

Ślub na oddziale covidowym odbył się w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Pacjent ciężko przechodził zakażenie koronawirusem, dlatego parze zależało na czasie. Świeżo upieczeni małżonkowie otrzymali gratulacje od personelu placówki.

Ślub na oddziale covidowym. Małżonkowie podziękowali personelowi szpitala

Na Facebooku opublikowano podziękowania od pary, która została hospitalizowana z powodu COVID-19. Zakochanym zależało na szybkim ślubie ze względu na ciężki stan mężczyzny. "Chciałabym serdecznie w swoim imieniu, jak również teraz już mojego męża, z głębi serca podziękować Pani Prezes, jak również całemu Zarządowi za umożliwienie nam zawarcia ślubu na terenie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w odpowiedzi na naszą prośbę. Z uwagi na ciężki stan męża bardzo nam zależało, żeby odbyło się to możliwe najszybciej" - czytamy.

Świeżo upieczona żona w imieniu swoim i męża podziękowała całemu personelowi. "Tak ważna dla nas chwila z jednej strony bardzo radosna, a z drugiej przykra, że w takich okolicznościach dzięki życzliwości wszystkich Państwa mogła się wydarzyć" - napisała.

Załoga szpitala opisała szczegóły nietypowej ceremonii. "A my dodamy, że było bardzo wzruszająco, nasz personel przyozdobił salę balonami z jednorazowych rękawiczek, był również świadkiem tej niezwykłej uroczystości (na zdjęciu świadek i fotograf – to nasze panie pielęgniarki)" - dodano. Na dowód personel opublikował zdjęcie, a parze życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

