Geneza epidemii koronawirusa była badana przez zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w styczniu 2021 roku, dokładnie rok po rozprzestrzenieniu się w Chinach. Oficjalna prezentacja raportu misji WHO planowana jest na wtorek o godz. 16.

Eksperci zalecili kontynuację prac nad trzema najbardziej prawdopodobnymi tezami powstania i rozprzestrzenienia się epidemii. Wśród nich nie ma wersji z wypadkiem w laboratorium w Wuhan i "wyniesieniu" z niego wyizolowanego wirusa przez człowieka.

Geneza pandemii koronawirusa. WHO ujawni raport z Wuhan, znamy szczegóły

AFP ujawnia, że najbardziej prawdopodobna teza dotyczy przeniesienia SARS-CoV-2 na ludzi z naturalnego rezerwuaru zwierzęcego, którym powinny być nietoperze. Raport uznaje, że do pokonania bariery gatunkowej doszło za pośrednictwem jeszcze jednego nosiciela zwierzęcego. Głównymi "podejrzanymi" są tu: kot domowy, królik, norka, łuskowiec (pangolin) lub ryjonos piżmowy.

Eksperci WHO nie wykluczyli jednak teorii o bezpośrednim przejściu wirusa z nietoperzy na ludzi. Ta teza jest określana mianem "możliwej lub prawdopodobnej". Władze Chin faworyzują natomiast trzecią wersję, o transmisji wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem mrożonego mięsa na targu w Wuhan, którą WHO uznało za "możliwą". Zdaniem WHO do pokonania bariery gatunkowej doszło nie dalej niż 1-2 miesiące od wykrycia patogenu w Chinach w grudniu 2019 roku.

Pełny raport podsumowujący wizytę ekspertów WHO w Chinach w styczniu i lutym ma zostać zaprezentowany podczas konferencji prasowej w Genewie o godz. 16 czasu lokalnego. WHO była krytykowana za spóźnioną reakcję na szerzenie się pandemii i ewidentne sprzyjanie władzom w Pekinie w pierwszej połowie 2020 roku.

RadioZET.pl/PAP/AFP