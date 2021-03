Godzina policyjna to rozwiązanie, które może znaleźć się wśród nowych obostrzeń epidemicznych? Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że najpóźniej w czwartek 25 marca ogłoszone zostaną nowe restrykcje. Nie zdradził jednak jakich konkretnych obszarów będą one dotyczyć. Zakaz przemieszczania się był już wprowadzony przez rządzących i obowiązywał w ostatnią noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia.

Godzina policyjna to bez wątpienia scenariusz, który jest brany pod uwagę przez rządzących. Kilka dni temu prof. Andrzej Horban mówił wprost, że zakaz przemieszczania się przed świętami to opcja coraz bardziej realna. "Jesteśmy bliscy tego, ale zależy to od rozsądnego podejścia ludzi" - zauważył.

Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że najpóźniej w czwartek 25 marca 2021 roku ogłoszone zostaną nowe obostrzenia epidemiczne. Czego będą konkretnie dotyczyć? Tego premier nie ujawnił. "Z punktu widzenia obostrzeń podejmujemy decyzję w oparciu o kilka parametrów jednocześnie. Po pierwsze to jest oczywiście tendencja dotycząca wzrostu zakażeń, czy w ogóle trend w obszarze zakażeń" - przekazał.

Godzina policyjna w Polsce? Morawiecki: Będą nowe obostrzenia na Wielkanoc 2021

Morawiecki przekazał, że nowy zestaw obostrzeń obejmie okres dwóch tygodni, czyli tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach. "Jesteśmy wraz z panem ministrem zdrowia, z naszymi ekspertami z rady medycznej w stałym kontakcie. Analizujemy również otoczenie wokół nas. Będziemy komunikować zestaw dodatkowych obostrzeń najpóźniej pojutrze" - zapowiedział premier.

Jednym z rozwiązań, które może zostać wprowadzone przez rząd, jest zakaz przemieszczania się, oznaczający de facto godzinę policyjną. Zakaz został już raz wprowadzony przez rząd i obowiązywał w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia. Na mocy rozporządzenia ograniczono wówczas poruszanie się tylko do przypadków wykonywania czynności służbowych lub realizacji potrzeb życiowych.

W grudniu 2020 roku rządzący za wszelką cenę unikali sformułowania "godzina policyjna". - Pan premier powiedział bardzo wyraźnie, nie wprowadzamy godziny policyjnej, bo żeby wprowadzić godzinę policyjną, trzeba by wprowadzić jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, np. stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Natomiast jest ustawa z 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i tam jest artykuł 46. Mówi on, że Rada Ministrów może w rozporządzeniu ustanowić nakaz określonego sposobu przemieszczania się. W związku z tym korzystamy z tego zapisu i na tej podstawie zostało wydane stosowne rozporządzenie, więc te przepisy są obowiązujące - przekonywał szef KRPM Michał Dworczyk.

Nieprecyzyjne komunikaty rządu w związku z zakazem przemieszczania się w noc sylwestrową wywoływały mnóstwo kontrowersji i krytyki ze strony środowisk prawniczych, głównie ze względu na brak twardej podstawy prawnej do wprowadzenia takich przepisów. Ostatecznie ekipa Morawieckiego zdecydowała się, że nie wprowadzi w Polsce ani godziny policyjnej ani zakazu przemieszczania się, a jedynie zaapeluje do społeczeństwa o pozostanie w domach. - W Sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się - powiedział Morawiecki. Dodał, że godzinę policyjną wprowadzić można jedynie w trakcie stanu wyjątkowego, a takowy nie został wprowadzony i - jak ocenił Morawiecki - nie ma obecnie przesłanek do tego, aby go wprowadzić.

Przypominamy, że od soboty 20 marca w całej Polsce zamknięte są m.in. hotele i stoki narciarskie, a działalność galerii handlowych została mocno ograniczona. Zaczęło obowiązywać rozporządzenie wprowadzające obostrzenia na terenie całego kraju, które potrwają do 9 kwietnia. W klasach 1-3 wróciła nauka zdalna.

