Godzina policyjna i zakaz przemieszczania się to realny scenariusz dla Polski po 9 kwietnia? "Do końca tego tygodnia na pewno zostanie ogłoszone, co dalej z obostrzeniami, które na dziś obowiązują w całym kraju" - mówił dziś rzecznik MZ. Z kolei w ocenie prof. Krzysztofa Simona, "godzina policyjna i ograniczenie ruchu byłoby celowe".

Godzina policyjna i zakaz przemieszczania się to w dalszym ciągu scenariusz rozważany przez rządzących. Wszystko zależy obecnie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Do 9 kwietnia obowiązują obostrzenia i restrykcje, ale niemal na pewno zostaną one przedłużone i być może uzupełnione o kolejne punkty.

"Rozważamy każde scenariusze, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Na dziś widzimy to lekkie wyhamowanie – to nie możemy mówić, że to jest stała tendencja, stały trend, ale to wyhamowanie nastąpiło i liczymy na to, że to ono będzie postępowało i będzie delikatny spadek liczby zakażeń obserwowany" – mówił dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. "Na dziś za wcześnie mówić, że podejmujemy decyzję o jakimkolwiek luzowaniu" – podkreślił i dodał, że w środę zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

Godzina policyjna i zakaz przemieszczania się po 9 kwietnia? Kiedy rząd ogłosi nowe obostrzenia?

"Do końca tego tygodnia na pewno zostanie ogłoszone, co dalej z obostrzeniami, które na dziś obowiązują w całym kraju" – podkreślił rzecznik MZ.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że informacje dotyczące ewentualnego przedłużenia obowiązujących obostrzeń i ich zakresu zostaną przekazane w środę, najpóźniej w czwartek. - Brany jest pod uwagę każdy wariant - zarówno korekt w obecnie obowiązujących obostrzeniach, jak i utrzymania ich w obecnym kształcie - powiedział.

W rozmowie z Onetem, prof. Krzysztof Simon stwierdził, że na tym etapie obostrzenia i lockdown niewiele dają, ale być może dobrym rozwiązaniem byłaby godzina policyjna i ograniczenia w przemieszczaniu się. - Oczywiście byłem przeciwnikiem lockdownu, bo to już jest absurd zupełny. To nie ma sensu, ludzie i tak tego nie przestrzegają, nie można tego wyegzekwować jako takiego. Natomiast może ta godzina policyjna byłaby celowa i ograniczenie ruchu w niektórych województwach byłoby celowe. Tak samo absolutnie nie zachęcałem, będąc katolikiem, żeby absolutnie pozostawić otwarte Kościoły. To nie czas, ani miejsce w okresie epidemii - powiedział w programie "Onet Opinie".

Obostrzenia i restrykcje w Polsce. Prof. Simon: godzina policyjna byłaby celowa

Obecnie do 9 kwietnia obowiązują zaostrzone zasady, zgodnie z którymi m.in. zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne, są nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób. Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni. Obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy).

