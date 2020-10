Wracają godziny dla seniorów? Decyzja jeszcze dzisiaj

Waldemar Kraska, dzisiejszy Gość Radia ZET, zaapelował do seniorów o pozostanie w domach. - Mój apel do osób starszych, szczególnie powyżej 60-tego roku życia - zostańmy w domu. Ograniczmy swoje kontakty osobiste, rodzinne, towarzyskie. Prawie połowa pacjentów, którzy trafiają w tej chwili do szpitali, to są osoby po 60-tym roku życia - tłumaczy Kraska. - Ich szansa, że trafią na respirator, jest trzynaście razy większa niż osoby młodszej. A 80% osób, które teraz korzystają z terapii respiratorowej, to są osoby starsze - dodaje.

Cmentarze zamknięte 1 listopada?

Wiceminister zdrowia był pytany przez Joannę Komolkę, czy jest rozważane wprowadzenie dodatkowych obostrzeń przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. - Na pewno zamknięcie cmentarzy, to nie jest rzecz, której byśmy chcieli. Jestem przekonany, że to nie nastąpi. To co, możemy robić, to apelować do wszystkich osób, by rozłożyć te wizyty na grobach naszych bliskich w czasie - mówi Waldemar Kraska. - Będzie też kampania informacyjna z apelem, aby te wizyty na cmentarzach ograniczyć - dodaje.

Radio ZET