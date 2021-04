Dworczyk: do końca sierpnia zaszczepieni będą wszyscy chętni

Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk poinformowali o zmianach w Narodowym Programie Szczepień. - Zdecydowaliśmy się zwiększyć przepustowość szczepień, bo nasza presja na KE ma sens. W maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, w kwietniu mamy już potwierdzone ok. 5,5 mln i czekamy na potwierdzenie 1,5 mln - powiedział premier na konferencji w Skierniewicach.

Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk odwiedzili w czwartek punkt szczepień przeciw COVID-19 w Skierniewicach (woj. łódzkie). "Zdecydowaliśmy się zwiększyć naszą przepustowość co do szczepień, a to dlatego, że nasza presja na Komisję Europejską, na Unię Europejską ma sens" – powiedział premier.

"Już w maju dotrze do nas być może nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone ok. 5,5 miliona i cały czas czekamy na potwierdzenie kolejnego, być może nawet 1,5 mln, czyli by było to w samym kwietniu 7 mln szczepionek" – poinformował.

Michał Dworczyk: 20 kwietnia ruszą punkty szczepień powszechnych

"Mamy w procesie szczepień się czym pochwalić, widzimy, że ten proces działa w Polsce dobrze, ale chcemy i tak zwiększyć jeszcze zakres jego powszechności" - powiedział premier Morawiecki. Jak dodał, będą wykorzystywane m.in. sale sportowe, ośrodki szkolne, remizy strażackie. "W każdym powiecie jak najbliżej każdego obywatela musi być dostępność szczepień. Zapewnimy jako rząd to, by każdy mógł zaszczepić się praktycznie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania".

"Dzisiaj podana została 7-milionowa szczepionka. Rząd zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego. Powszechnego, bo to nasz główny kierunek walki z wirusem" - przekazał Morawiecki.

Jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk, 15 kwietnia rząd uruchomi pilotaż dla punktów drive-thru, 20 kwietnia ruszą punkty szczepień powszechnych, 23 kwietnia rozpoczną się szczepienia prowadzone przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, w maju – szczepienia w aptekach, a na przełomie maja i czerwca – w zakładach pracy.

Szef KPRM na konferencji prasowej w Skierniewicach przypomniał, że do końca II kwartału planowane jest wykonanie 20 mln szczepień. Dodał jednocześnie, że do końca sierpnia wszystkie osoby chętne powinny być zaszczepione przynajmniej pierwszą dawką.

"W ramach akcji informacyjnej, którą cały czas prowadzimy, od ostatniego poniedziałku, czyli przez ostatnie kilka dni, zgłosiło się i zarejestrowało na konkretne terminy blisko 600 tys. osób powyżej 60. roku życia" – przekazał.

Szef KPRM przypomniał, że 12 kwietnia rusza rejestracja osób urodzonych w 1962 r. "Od północy uruchomione zostaną zapisy, dzięki platformie internetowej, a od szóstej rano także przez infolinię" – zapowiedział.

