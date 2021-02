Helios nie otworzy kin w połowie lutego pomimo decyzji rządu o zezwoleniu na powrót do działalności - poinformował PAP Biznes prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Ocenił, że warunkowe otwarcie kin na dwa tygodnie to zbyt trudna logistycznie i kosztowna operacja. Dodał, że rząd nie konsultował decyzji z branżą.

Otwarcie kin i teatrów do 50 proc. miejsc od 12 lutego ogłosił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier zastrzegł, że decyzja rządu będzie obowiązywać warunkowo przez dwa tygodnie. Morawiecki podkreślał, że Covid-19 jest nieprzewidywalny i musimy być gotowi zarówno na bardziej pesymistyczny jak i bardziej optymistyczny wariant przebiegu epidemii.

Helios nie otworzy kin w połowie lutego

"Sieć kin Helios nie otworzy swoich obiektów w połowie lutego 2021 r. pomimo rządowej decyzji o takiej możliwości. Ponowne uruchomienie 50 kin w całej Polsce w zaostrzonym reżimie sanitarnym jest trudną logistycznie i kosztowną operacją - nie ma możliwości przeprowadzenia jej, jak powiedział premier, warunkowo na dwa tygodnie" - napisał prezes Heliosa w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

"To absurdalna propozycja, której kosztów mogą nie udźwignąć operatorzy kin" - dodał. Prezes Heliosa zwrócił uwagę, że otwarcie kin wymaga przede wszystkim przygotowania repertuaru i rozmów z dystrybutorami filmowymi, a następnie promocji wprowadzanych na ekrany tytułów, a na to potrzeba - zdaniem Jagiełły - minimum ok. czterech tygodni.

"Wiemy, że widzowie chcą wrócić do instytucji kultury, w tym zwłaszcza wybrać się na seanse do kin, co potwierdzają niedawne sondaże. Sami też bardzo chcemy powrócić do działalności po kolejnej długiej przerwie, ale musimy być przygotowani pod każdym względem i mieć pewność, że nasze wysiłki i poniesione koszty nie pójdą po raz kolejny na marne" - napisał. "Z żalem musimy podkreślić, że rząd w ogóle nie konsultował swojej decyzji z przedstawicielami naszej branży, a nasze sugestie dotyczące procesu przywracania działalności zostały zignorowane" - dodał.

Rząd luzuje obostrzenia. Co zmieni się od 12 lutego?

hotele będą otwarte dla wszystkich w reżimie sanitarnych, jednak dostępne będzie 50 proc. pokoi, a posiłki będą serwowane tylko do pokoi

otwarte będą kina, teatry, opery i filharmonie, a podczas wydarzeń kulturalnych, które będą się w nich odbywać zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących, a wszystkie osoby obowiązuje nakaz noszenia maseczki i zakaz konsumpcji,

otwarte będą stoki,

otwarte będą baseny, jednak aquaparki pozostaną nieczynne,

otwarte będą boiska zewnętrzne, korty itp.,

zamknięte pozostaną siłownie,

restauracja wciąż będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP Biznes