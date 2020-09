Wiedząc, że ma COVID-19, poszła na plażę. Policja siłą wyciągała ją z wody

Do incydentu doszło w poniedziałek około południa na plaży La Zurriola w San Sebastian, w północno-wschodniej części kraju. Jak donosi portal hiszpańskiego dziennika "El Pais", kobieta, ratowniczka na jednym z pobliskich kąpielisk, uzyskała pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Mimo to zignorowała zalecenia lekarzy i sanepidu i postanowiła spędzić dzień na plaży.

Zakażona koronawirusem wyszła z domu i poszła na plażę

W mediach społecznościowych krąży wiele nagrań i zdjęć z zatrzymania nieodpowiedzialnej Hiszpanki. Ta, wiedząc, że ma COVID-19 i nie bacząc na fakt, że może zarazić innych plażowiczów, wyszła posurfować.

Źródło gazety podaje, że funkcjonariuszy zawiadomili znajomi kobiety, którzy wiedzieli, że jest zarażona. Ubrani w specjalne stroje ochronne policjanci próbowali zwrócić plażowiczce uwagę.

Służby zostały powiadomione, że osoba, u której wykryto koronawirusa, surfuje na plaży, zamiast odbywać kwarantannę. Ratownicy zbliżyli się do niej na łodzi ratunkowej i kazali jej udać się na brzeg. Kobieta jednak zignorowała rozkazy i przez następną godzinę nie wychodziła z wody. "EL PAIS"

W końcu kobietę aresztowano pod zarzutem nieposłuszeństwa władzom i przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu. Zostanie również ukarana grzywną za złamanie kwarantanny. Grozi jej nawet 6 tys. euro kary (ok. 27 tys. złotych). Jeśli jednak okaże się, że w wyniku swojego nieodpowiedzialnego zachowania zaraziła inne osoby, grzywna może wzrosnąć do ponad 110 tys. euro (ok. 490 tys. złotych).

Film z zatrzymania Hiszpanki w ciągu kilku godzin podbił sieć. Na nagraniu można zobaczyć kobietę próbującą uciec przed funkcjonariuszami, zanim została zakuta w kajdanki i aresztowana. Kilkanaście osób obserwujących scenę z plaży wyraziło oburzenie taką postawą.

RadioZET.pl/"El Pais"/metro.co.uk