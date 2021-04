Do kościoła tylko po szczepieniu? Prof. Horban: "Unikałbym zgromadzeń"

Prof. Andrzej Horban, Gość Radia ZET, zalecił, by w trakcie świąt Wielkiej Nocy do kościołów chodziły przede wszystkim osoby zaszczepione. - Trzeba być bardzo, bardzo wstrzemięźliwym. Unikałbym chodzenia do kościoła, jeśli nie jestem zaszczepiony – stwierdził doradca premiera ds. COVID.

Kościoły w większości krajów Europy są otwarte – stwierdził Horban, zapytany o to dlaczego w Polsce nie zamyka się świątyń

Główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 zalecił, by w najbliższych dniach do kościołów chodziły przede wszystkim osoby zaszczepione

Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje w sprawie zmniejszenia limitu osób w świątyniach. - Myślimy o tym - potwierdził Horban

Kościoły w większości krajów są otwarte. Cytuję artykuł, który ostatnio ukazał się w Gazecie Wyborczej – stwierdził czwartkowy Gość Radia ZET prof. Andrzej Horban, zapytany o to, dlaczego w naszym kraju świątynie są dalej otwarte. Doradca premiera ds. walki z COVID doradził, by do uczestnictwa we Mszach świętych w trakcie świąt wielkanocnych podchodzić "bardzo, bardzo wstrzemięźliwie".

- Unikałbym zgromadzeń, chodzenia do kościoła, jeśli nie jestem zaszczepiony. Osoby zaszczepione mogą iść do tego kościoła – podsumował Horban. Według doradcy premiera święcenie pokarmów, które odbywa się w Wielką Sobotę można "rozwiązać samemu". - Z koszyczkiem wielkanocnym można rozwiązać problem święcąc wszystko samemu, albo święcić na świeżym powietrzu – radził Horban.

Horban: "Limit 5 osób w kościele? Myślimy o tym"

Jeszcze dziś rząd ma podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu limitu osób w kościołach. Według Horbana będzie to 5 osób. -Być może należy to wprowadzić i o tym myślimy. Jest to brane pod uwagę. Dziś mogą zapaść decyzje - nie ukrywał lekarz.

RadioZET.pl/Gość Radia ZET